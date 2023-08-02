الأزمات تهدد الإسماعيلي قبل انطلاق الموسم الجديد

يواجه نادي الإسماعيلي، العديد من الأزمات قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد، ويأتي على رأسها رحيل النجوم، بجانب إيقاف قيد اللاعبين، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، الأمر الذي يهدد قلعة الدراويش بملازمة شبح الهبوط لدوري الدرجة الثانية للعام الخامس على التوالي.

مديونيات الإسماعيلي

تلقى مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، صدمة كبيرة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بشأن الغرامات المتأخرة على النادي والتي بلغت مؤخرا 5.5 مليون دولار.

وأكد الإعلامي أحمد شوبير، أن جملة الغرامات التي تم توقيعها بحق نادي الإسماعيلي قد وصلت لنحو 5 ملايين ونصف مليون دولار، وتأتي غرامات الإسماعيلي على النحو التالي:

5 ملايين و 500 ألف دولار هي إجمالى قيمة الغرامات الموقعة على الإسماعيلي من جانب الفيفا بسبب مستحقات لاعبيه.

الجزائري محمد بن خماسة - مليون و800 ألف دولار

الأرجنتيني دييجو فيرناندو - مليون و360 ألف دولار

الإيفواري جان موريل - 858 ألف دولار

التونسي نور الزمان الزموري - 600 ألف دولار

الفلسطيني خالد النبريص - 500 ألف دولار

البوليفي كارميلو - 406 آلاف دولار

نادي كورهوجو الإيفواري - 90 ألف دولار

الإسباني خوان كارلوس جاريدو - 62 ألف دولار

ويعاني الإسماعيلي من إيقاف القيد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بسبب التونسي نور الزمان الزموري، بعد حصوله على حكم من الاتحاد الدولي بحصوله على 600 ألف دولار من جانب الدراويش.

رحيل نجوم الدراويش

بشائر الموسم السيئ للإسماعيلي، لم تتوقف عند إيقاف القيد فقط، بل تمتد لرحيل نجوم الفريق، وعلى رأسهم أحمد مدبولي، والذي انتقل رسميًا إلى البنك الأهلي، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع الدراويش، فيما يقترب محمد الشامي من الرحيل بشكل رسمي إلى النادي المصري البورسعيدي، بعد انتهاء تعاقده أيضًا مع الدراويش، واستقر سيرجي أكا، لاعب خط الوسط على الرحيل عن قلعة الدراويش، مستغلًا الشرط الجزائي فى عقده البالغ 2.5 مليون جنيه، ووانضم النجم الإيفواري لصفوف البنك الأهلي.

وأبدت اللجنة الثلاثية، في الإسماعيلي، موافقتها على رحيل نجمي الفريق عبد الرحمن مجدي، الجناح الأيسر، وباهر المحمدي، قلب الدفاع، لأكبر عرض مادي يأتي للاعبين، في محاولة لحل الأزمة المالية التي يمر بها النادي، وحتى يتم توفير سيولة مالية لحل أزمة إيقاف القيد، وتدعيم الفريق بصفقات جديدة لتعويض اللاعبين الراحلين.