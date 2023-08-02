نجوم "أنا المصري" يتألقون في احتفال الإنتاج الثقافي بثورة يوليو

اختتم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، احتفاله بثورة ٢٣ يوليو المجيدة، بحفل غنائي، مساء أمس الثلاثاء على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، فى إطار احتفالات وزارة الثقافة بهذه المناسبة الوطنية المهمة.

أحيا الحفل كوكبة من المطربات والمطربين من نجوم مسابقة "أنا المصرى" وهم "أميرة رضا، ومنار الشاذلي، ومؤمن خليل، وأحمد شرف، ومحمد سراج"، بمصاحبة الفرقة الموسيقية تحت إشراف الفنان حاتم عزت، وعاش جمهور الحفل مع باقة من أشهر الأغانى الوطنية التي أثرت وجدان المستمع المصري والعربي، منها: "بالأحضان، وأم الدنيا، وصورة، ولأنك عظيمة، وبلدى التاريخ، ع الدوار، ويا مصر، وحشانى بلادى، ودى مصر"، واختتم الحفل بأغنية "اسلمى يا مصر" .

وكان قطاع شئون الإنتاج الثقافي، قد بدأ احتفاله بثورة يوليو، بندوة ضمن فعاليات ملتقى الهناجر الثقافي تحت عنوان "يوليو 52.. يونيو 2013.. ونظرة على مصر"، يوم الاثنين ٢٤ يوليو بمركز الهناجر للفنون، شاركت فيها كوكبة من الأكاديميين والكتاب الذين ألقوا الضوء على مسيرة ثورة يوليو وأثرها في حياة المصريين، وصولاً إلى ثورة ٣٠ يونيو المجيدة، وما حققته أيضاً من آثار إيجابية ملهمة .