تركت الهندسة واحترفت الغوص.. "كاتي ظريف": الأعماق مسكني وغوص الليل يشعرك وكأنك تسبح في الفضاء

يخطئ من يظن أن تحقيق الحلم عمل عشوائى أو مجرد مصادفة أو ضربة حظ، لكنه طريق شاق، ولا يرتاده إلا أصحاب الإرادة القوية، والعزيمة الصلبة، والمثابرة الشديدة، والنشاط الدائم، والمهارات المتميزة، هذا ما جدسته "كاتي ظريف" مدربة الغوص المعتمدة، خلال رحلتها في عالم الغوص؛ حتى أصبحت من أبرز الأسماء في هذا المجال، بعيد كل البعد عن مجال تخصصها، الذي نجحت وتميزت فيه، لتثبت أن النجاح يسعى إلى الإنسان الراغب فيه، كما يسعى الراغب إليه، فالنجاح يريد أن يعيش، ويستمر في الحياة ، ويُذكر في مسيرة البشرية، ولا يريد أن يُطوى ويُنسى.

وعن مشوار رحلتها في عالم الغوص ، وسر عشقها له، تحدثنا "كاتي ظريف"، مدربة الغوص المعتمدة، مقيمة في مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء منذ أكثر من 20 سنة، وهذا نص الحوار..

من مهندسة كمبيوتر إلى مدربة غوص، كيف حدث هذا التحول؟

بعد حصولي على بكالوريوس هندسة كمبيوتر، اخترت مجال الغوص، فهو حبي الأول وأخذت قرار أني أعمل وأجرب كل شيء لم افعله من قبل وبدات أول كورس في مجال الغوص، شعرت آنذاك أن لدي رغبة شديدة في الاستمرارية وأن يكون مجال عملي؛ ويرجع ذلك لتشجيع مدربي في أول كورس، الذي استبشر بي خيرا وأخبرني باني سأكون مدربة ماهرة، فضلا عن أنه كان لدي حافزا داخليا قويا أني أكمل؛ لأني أحببت الغوص جدا، واستكملت الكورسات وذاكرت كثيرا وتعب وجهد كثير من أجل أن أصل لما وصلت إليه الآن بفضل من الله وتوفيقه فاللهم لك الحمد والشكر.

نفهم من ذلك أن مهنة الغوص ليست سهلة.. فما المقومات المطلوبة فيمن يريد تعلم الغوص؟

مهنة الغوص صعبة لا يجوز الخطأ فيها حتى لا يفقد الغواص حياته، ولكني عشقتها، وأصحبت أعماق البحار مسكني، وهناك مقومات لمن يريد أن يتعلم الغوص، ومنها أولا: لا بد للفرد أن يكون محبا للغوص والمياه والسباحة، محافظا على لياقته البدنية عنده القدرة على تحمل مسؤولية أرواح معه مسؤولة منه تحت المياه.

ما ردك فيما يعتقد أن الغوص مهنة الرجال دون الإناث؟

مهنة الغوص ليست حكرا على الرجال، وكوني امرأة فأنا لست ضعيفة حتى لا أمتهن هذه المهنة.. هذه مهنة.. نعم هي متعبة ولكن ولله الحمد نحن قدها وقدود.

متى كانت أول غطسة لك وإلى أي عمق ؟

أول غطسة طبعا كانت في أول كورس وكان العمق المسموح ١٨ مترا، ولكن بعد تكملتي الكورسات الآن بنزل لعمق ٤٠ مترا.

كيف ذاع صيتك في عالم الغوص؟

أي غواص يمكنه ان يكون متميزا في مهنته إذا أحب ما يعمل، مع تنمية مهنية مستدامة، والمحافظة على اللياقة البدنية، واحترم قوانين الغوص، ولذلك أدعو كل الغواصين المبتدئين إلى التكثيف من الدورات التخصصية للغوص وعدم التكبر على البحر.

يُقال أن "كاتي" تعشق الغوص ليلا.. ما السر في ذلك؟

الغوص ليلا له متعة خاصة، لن يتلذذ بها إلا من جربها، وعلى الرغم من أنك كنت تغوص في أحد المواقع عدة مرات من قبل، فإنك في الليل تنزل إلى عالم جديد تمامًا وتشاهده ينبض بالحياة تحت وهج ضوء الغوص، فالمشهد يتغير مع تقاعد مخلوقات النهار وظهور الكائنات الليلية، وعشقي له ترجع إلى عدة أسباب منها وجود بعض أنواع الأسماك التي تجدد نشاطها في البحر ليلا ولا تكون موجودة نهارا كما أن الشعاب المرجانية والنباتات الموجودة تحت الماء يكون شكلها ليلا مختلف تماما عن شكلها خلال النهار، فضلا عن أن هناك نوع من الرخويات لا يظهر إلا مع وجود ضوء القمر أو الكشافات ويستطيع الشخص القيام بهذه المغامرة بعد المستوى الثاني من التمرينات على الغوص.

إذن هناك شروط ليتمكن الغواص من الغوص ليلا.. فما هي؟

طبعا.. لا يسمح للغواص بالغوص ليلا إلا بعد وصوله إلى مستوى معين من الكورسات، وأول مستوى ممكن يغوص بالليل إذا المدرب الذي سينزل معه قام له بالشرح على كيفية الغوص بالليل.

ما أكثر ما جذبك بالغوص وجعلك تعشقيه كل هذا العشق؟

الإحساس وأنا تحت الماء تعجز الكلمات عن وصفه؛ احساس مختلف وجميل جدا، يشعرك وكأنك تسبح في الفضاء.. المناظر الجميلة تحت الماء من المرجان والأسماك.. التأمل في عظمة خلق رب العالمين والعالم الآخر المتكامل بكل شيء، فسبحان المصور المبدع!

أي مواقع الغوص جذبتك أكثر؟

كل مواقع الغوص جميلة في بلدي لأن كل مكان وفيه حاجات مختلفه فكلها جميلة سواء دهب أو شرم الشيخ أو الغردقة أو مرسى علم.

الورود والنظر إليها جميل وممتع ولكنها بها أشواك، كذلك الغوص جميل وممتع فهل به أشواك أي مخاطر؟

أي عمل إذا لم تأخذ بتعليماته وتلتزم بها فإنها تشكل خطرا حقيقيا عليك، والغوص باختصار علم، والجهل بعلومه هو الذي يولد المخاطر، ولتجنب مخاطر الغوص وجدت الدورات التعليمية للغوص.

أفهم من ذلك أن “كاتي” لم تواجهها أية صعوبات؟

الحمد لله رب العالمين، لم تواجهني صعوبات، وإذا واجهتني أية صعوبات فنحن كمدربين تعلمنا كيف نتعامل معها، ونحن بالفعل نطبق ما درسناه وتدربنا عليه سواء تحت الماء أو فوق الماء.

يُقال أن لكل مهنة أخلاق.. فما أخلاقيات مهنة الغوص؟

من أخلاقيات مهنة الغوص: احترام الطبيعة والمحافظة عليها، والشعاب المرجانية بعدم مسكها أو التكسير فيها أو أخذ أي شيء من البحر، بجانب المحافظة على أرواج الجيست الذين معه والتنبيه عليهم واعطائهم الارشادات المطلوبة قبل الغوص.

من هم الداعمين لك؟

الداعمون لي هم أصدقائي الغواصين، ومدربي المدير الفني في السنتر كابتن تقي الدين، ومدير عام السنتر مستر علي عايش ومدير السنتر مستر منعم وكابتن عمر الشامي، والكابتن اشرف السيد، وأصدقاء كثيرون يدعموني معنويا وناس كثيرة ساعدتني وانا بذاكر او اما بسأل اي سؤال وناس كثيرة من سنتر عندي من أجل أن أحفظ أماكن الغطس في دهب.

ولمن تديني له بالفضل؟

ادين في مجال الغوص بالفضل لناس كثيرة.. ادين بالفضل لكل شخص أعطاني معلومة او رد علي سؤال كان واقف أمامي.. ولا أريد ان أذكر أسماء حتى لا أنسى أحد، ولكن حابة أشكر كل من في السنتر؛ لانهم كلهم واقفين جنبي وكلهم هم من صنعوا “كاتي ظريف” وما وصلت إليه الآن.

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