تداول 19 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 19000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 665 شاحنة و572 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 7000 طن بضائع ، 389شاحنة و524 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12000طن بضائع ، 276 شاحنة و48 سيارة .

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة أمل بينما تغادر السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس وغادرت العبارة أمل ، كما شهد ميناء نويبع تداول 1400 طن 160 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين ايلة وبريدج.

و استقبل ميناء بورتوفيق السفينة SEA WAVE وعلى متنها420 سيارة بوزن 840 طن قادمة من جدة، وغادرت السفينة GOLD LUCKY وعلى متنها 5000 طن دقيق متجهة الى اليمن.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1770 راكب بموانيها.