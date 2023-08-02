أوكرانيا: الجيش الروسي يقصف نيكوبول ثلاث مرات خلال 24 ساعة

أكد رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دنيبروبتروفسك جنوبي أوكرانيا سيرهي ليساك، أن الجيش الروسي قصف منطقة (نيكوبول) التابعة للإقليم ثلاث مرات بالمدفعية الثقيلة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر ليساك - في تصريح نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية - "خلال الليل، أطلق الروس النار ثلاث مرات على منطقة نيكوبول خاصة من المدفعية الثقيلة وأطلقوا حوالي 12 قذيفة أرهبت بلدتي نيكوبول وبوكروفسكا"، وأضاف أنه لحسن الحظ، لم يقتل أو يصاب أحد، في حين يجري إثبات عواقب الهجمات.

من جانبه، قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة خيرسون أولكسندر بروكودين، إن القوات الروسية أطلقت نيرانها على منطقة خيرسون 74 مرة خلال اليوم الماضي؛ مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 8 مدنيين.

وأضاف بروكودين "أن الجيش الروسي شن خلال اليوم الماضي 74 هجوما، حيث أطلق 441 قذيفة من قذائف الهاون والمدفعية والجراد والدبابات والطائرات بدون طيار والطائرات"، مشيرا إلى أن شخصًا قتل وأصيب 8 آخرون نتيجة العمليات الروسية.