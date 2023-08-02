رئيس التشيك يوقع على اتفاقية تعاون دفاعي مع الولايات المتحدة

وقع رئيس جمهورية التشيك بيتر بافيل، على اتفاقية تعاون دفاعي مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تحدد إطارا قانونيا للنشر المحتمل للقوات الأمريكية على الأراضي التشيكية.

وذكر "راديو براغ" الدولي، اليوم الأربعاء، أن الاتفاقية لا تزال بحاجة إلى توقيع رئيس الوزراء بيتر فيالا.

وقد جرى الموافقة على الاتفاقية بأغلبية ساحقة من قبل مجلسي البرلمان التشيكي، حيث صوَّت 66 مشرعا في مجلس الشيوخ لصالح الاتفاقية من أصل 72 مشرعا، وأيَّدها في مجلس النواب 115 من أصل 144 نائبا.