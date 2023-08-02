تحذيرات طبية من تحدي "أقدام باربي" حول العالم

الأربعاء 02/أغسطس/2023 - 10:56 ص

تتواصل تحذيرات الأطباء حول العالم بخصوص التحدي الذي انطلق مؤخراً ويحمل عنوان "تحدي أقدام باربي"، المستوحى من إحدى مشاهد فيلم "باربي" للممثلة مارجو روبي والممثل ريان جوسلينج. هذا التحدي ينتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتحديداً على منصة تيك توك، حيث حقق الهاشتاج أكثر من 80 مليون مشاهدة.

ويتضمن التحدي إعادة تجسيد مشهد في الفيلم، حيث يقوم المشاركون بخلع حذاء ذو كعب عالي، والوقوف على أطراف أصابع أقدامهم بينما يظل الكعب في الهواء. وعلى الرغم من متعة وجاذبية هذا التحدي، إلا أن الأطباء يحذرون من المخاطر المحتملة المرتبطة به.

يقلق المختصون في المجال الصحي من أن ممارسة هذا التحدي يمكن أن يؤدي إلى التواء وإصابات في الأربطة، بالإضافة إلى أن الوضع المقوس للقدم يمكن أن يسبب مشاكل في العضلات والعمود الفقري ويزيد الضغط على منطقة أسفل الظهر.

وتحذر الدراسات من تأثير هذا الوضع على النمو الطبيعي للقدم، وقد يكون ذلك خاصةً ضارًا بالنسبة للفتيات الصغيرات اللاتي ما زلن في طور النمو.

يجدر بالذكر أن فيلم "باربي" حقق نجاحاً كبيراً واحتل المرتبة الأولى في شباك التذاكر في 55 سوقاً حول العالم، وكان أكبر افتتاح للصناعة لهذا العام في 25 سوقاً. لكن يبدو أن نجاح الفيلم لم يأتِ بدون تأثيرات جانبية غير مرغوب فيها.

تشدد الأطباء على ضرورة تجنب ممارسة هذا التحدي الخطير، ويدعون الجمهور إلى الالتزام بالحذر والحفاظ على سلامتهم وصحتهم. إن التحديات الاجتماعية التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي يجب أن تكون آمنة وتحمل رسائل إيجابية، وعدم المساس بالصحة الجسدية أو النفسية للأفراد.