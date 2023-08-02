قبل ساعات من انتهاء مهلة "فيفا".. الجماهير تترقب مصير محمود كهربا في قضية الزمالك

تترقب جماهير الكرة المصرية موقف ومصير اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا مهاجم الأهلي في أزمته مع نادي الزمالك ومصير دفع الغرامة الموقعة عليه من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لصالح القلعة البيضاء.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تغريم كهربا مبلغ 2 مليون و400 ألف دولار للزمالك عقب هروبه عن الفريق بشكل مفاجئ في 2019 والانضمام لنادي أفيش البرتغالي قبل أن يعود للأهلي.

وتنتهي مهلة "فيفا" للاعب غدا الخميس 3 أغسطس والتي طلب فيها الاتحاد الدولي من اللاعب دفع الغرامة أو تقديم ما يدل على تسوية الأمور مع نادي الزمالك بسداد المبلغ.

وشهدت الفترة الماضية حالة من الشد والجذب ولم يقم "كهربا" بسداد الغرامة لنادي الزمالك، بينما قدم مذكرة للجنة الانضباط في "فيفا" يطلب فيها مد الأجل حتى شهر أكتوبر المقبل في انتظار القرار الجديد غدا مع انتهاء المهلة الرسمية وسط تخوف من إيقاف اللاعب مرة أخرى لمدة 6 شهور.

وكان محامي محمود عبدالمنعم كهربا أعلن في وقت سابق أن هناك خبرا مفرحا لجماهير النادي الأهلي بشأن محمود كهربا وأزمته مع نادي الزمالك.

في الوقت الذي ترددت أنباء عن رغبة علي العباسي محامي "كهربا" بالقيام بمحاولة تسويف القضية في لجنة الانضباط بطلب مهلة جديدة لمدة شهرين في الوقت الذي يرفض الأهلي هذا الأمر خوفا من صدور قرار بإيقاف اللاعب من جديد لفترة طويلة.

وكشف مصدر بالأهلي لـ"البوابة نيوز" أن محمود كهربا سيقوم بتحول قيمة غرامة نادي الزمالك خلال ساعات وإسدال الستار على هذا الملف نهائيا مع نهاية المهلة الرسمية بعدما جمع مبلغ الغرامة.

وأكد المصدر أن النادي الأهلي ساعد كهربا بتوفير جزء من قيمة الغرامة عن طريق رجال أعمال ومحبين في النادي لإنهاء هذا الملف نهائيا خاصة في ظل تألق اللاعب مع الفريق والمشاركة باستمرار تحت قيادة مارسيل كولر.