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الأربعاء 02 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"النقل" تطرح أراضي للمواطنين للاستثمار في جميع المحافظات

وزارة النقل
وزارة النقل
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أعلنت شركة إم.أو.تي للاستثمار والتنمية، الذراع الاستثمارية لوزارة النقل، عن طرح مجموعة من قطع الأراضي التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري بجميع محافظات الجمهورية للاستثمار بظام حق الانتفاع / الإيجار لمدد حتى 20 سنة، وذلك لاستغلالها في إقامة أنشطة مختلفة (محطات وقود - أنشطة تجارية - قاعات مناسبات - ملاعب رياضية وغيرها). 

وأكدت الشركة أنه على من يرغب في الاستثمار والحصول على تلك الأراضي المطروحة التقدم بطلب في مقر الشركة الرئيسي الكائن في 13 أ شارع المعهد الاشتراكي - روكسي - مصر الجديدة - محافظة القاهرة.

وللاستعلام يرجى التواصل مع إدارة التسويق والمبيعات بالشركة من خلال الأرقام التالية: 01111170688 - 01026262727 - 01123333903 أو عن طريق البريد الإلكتروني: info@mot.com.eg 

شركة إم أو تي للإستثمار والتنمية وزارة النقل طرح مجموعة من قطع الأراضي الطرق والكباري