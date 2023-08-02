"النقل" تطرح أراضي للمواطنين للاستثمار في جميع المحافظات

أعلنت شركة إم.أو.تي للاستثمار والتنمية، الذراع الاستثمارية لوزارة النقل، عن طرح مجموعة من قطع الأراضي التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري بجميع محافظات الجمهورية للاستثمار بظام حق الانتفاع / الإيجار لمدد حتى 20 سنة، وذلك لاستغلالها في إقامة أنشطة مختلفة (محطات وقود - أنشطة تجارية - قاعات مناسبات - ملاعب رياضية وغيرها).

وأكدت الشركة أنه على من يرغب في الاستثمار والحصول على تلك الأراضي المطروحة التقدم بطلب في مقر الشركة الرئيسي الكائن في 13 أ شارع المعهد الاشتراكي - روكسي - مصر الجديدة - محافظة القاهرة.

وللاستعلام يرجى التواصل مع إدارة التسويق والمبيعات بالشركة من خلال الأرقام التالية: 01111170688 - 01026262727 - 01123333903 أو عن طريق البريد الإلكتروني: info@mot.com.eg