"بلينكن" يؤكد دعم واشنطن المستمر والثابت لرئيس النيجر

أجرى أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، اتصالًا مع محمد بازوم، رئيس النيجر، صباح اليوم الأربعاء، مؤكدا الدعم المستمر والثابت من الولايات المتحدة الأمريكية لـ"بازوم".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، خلال الاتصال، وفقًا لما أوردته فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن واشنطن ترفض الجهود المبذولة لقلب النظام الدستوري.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب شعب النيجر والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" والاتحاد الإفريقي والشركاء الدوليين في دعم الحكم الديمقراطي واحترام سيادة الدولة والقانون وحقوق الإنسان.

جدير بالذكر أن مجموعة جنود الحرس الرئاسي في النيجر، كانت قد أعلنت، عبر التليفزيون الوطنى، الأربعاء الماضى، عزل الرئيس محمد بازوم من السلطة، وذلك بعد ساعات من احتجازه فى القصر الرئاسى، وتلا العسكريون بيانًا تضمن إعلان إغلاق الحدود، وفرض حظر تجول فى أنحاء البلاد.