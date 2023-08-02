الأمم المتحدة تجدد الدعوة لحماية اللاجئين والمهاجرين على الحدود التونسية

جدد نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة "فرحان حق"، الدعوة التي وجهتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة الأسبوع الماضي لحماية اللاجئين والمهاجرين على الحدود التونسية، ووقف عمليات الطرد على الفور، ونقل أولئك الذين تقطعت بهم السبل على الحدود، بشكل عاجل، إلى مواقع آمنة، حيث يمكن حمايتهم وحتى يتسنى لهم الحصول على المياه الكافية والغذاء والمأوى والرعاية الطبية.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال "فرحان حق": "نؤكد مجددًا أنه يجب حماية جميع المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء ومعاملتهم بكرامة، مع الاحترام الكامل لحقوقهم الإنسانية بغض النظر عن وضعهم ووفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين".

وأكد المسئول الأممي، أن العديد من العالقين على الحدود التونسية - الليبية لقوا حتفهم، كما أشار إلى تقارير تفيد بأن مئات الأشخاص هناك، بمن فيهم النساء الحوامل والأطفال، يكابدون ظروفا قاسية للغاية، فيما تقل فرص حصولهم على الطعام والماء.



