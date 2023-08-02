اليوم.. الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة المصري في كأس مصر

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الأربعاء، ثم تغادر حافلة الفريق إلى الإسكندرية استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي في بطولة كأس مصر.

ويلتقي الأهلي “حامل اللقب” مع المصري على ملعب “برج العرب” بالإسكندرية في السادسة مساء غد الخميس في ربع نهائي بطولة كأس مصر.

ويخوض الأهلي مرانه اليوم على ملعب "التتش" بالجزيرة تحت قيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق ومن المقرر أن يعقد “كولر” جلسة مع اللاعبين على هامش التدريبات الجماعية من أجل التأكيد على بعض النقاط الخاصة باللقاء.

وتأهل الأهلي إلى ربع النهائي عقب الفوز على الداخلية يوم الأحد الماضي بهدفين دون رد في دور الـ16 لبطولة كأس مصر للموسم الحالي.

ويتأهل الفائز من مباراة الأهلي ضد المصري البورسعيدي لمواجهة نظيره إنبي في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.