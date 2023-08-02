محافظ دمياط: حريصون على تحقيق محاور المشروع القومي العملاق "حياة كريمة"

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عن الموقف التنفيذي وملامح خطة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى مرحلتها الثانية بمركز دمياط، بعد أن تم استعراض شامل لجميع احتياجات قرى المركز بإجمالى 6 قرى لتنفيذ مشروعات خدمية بكافة القطاعات، وناقشت "المحافظ" موقف توافر الأراضى اللازمة لإنشاء منشآت خدمية و محطات مياه وصرف صحى وكذلك مجمعات حكومية وزراعية.

فيما اطلعت "محافظ دمياط" على ما تم تنفيذه من إجراءات معاينة للأراضي المقترحة لإنشاء المشروعات، كما بحثت مدى مطابقة تلك الأراضى للمواصفات الفنية الخاصة بطبيعة كل مشروع، كما أكدت على ضرورة تضافر الجهود وذلك لوضع خطة نهائية للتنفيذ، مؤكدة على إعطاء الاولوية لمشروعات المرافق.

ولفتت إلى ان المحافظة حريصة على تحقيق محاور المشروع القومى العملاق الذى أطلقه رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري وتحقيق طفرة بكافة الخدمات بالقرى .

كما استعرضت جميع احتياجات قرى المركز بإجمالى ٦ قرى لتنفيذ مشروعات خدمية بكافة القطاعات .

وناقشت "المحافظ" موقف توافر الأراضى اللازمة لإنشاء منشآت خدمية و محطات مياه و صرف صحى و كذلك مجمعات حكومية وزراعية.

فيما اطلعت على ما تم تنفيذه من إجراءات معاينة للأراضي المقترحة لإنشاء المشروعات ، كما بحثت مدى مطابقة تلك الأراضى للمواصفات الفنية الخاصة بطبيعة كل مشروع، كما أكدت على ضرورة تضافر الجهود وذلك لوضع خطة نهائية للتنفيذ ، مؤكدة على إعطاء الاولوية لمشروعات المرافق ، لافتة الى ان المحافظة حريصة على تحقيق محاور المشروع القومى العملاق الذى أطلقه فخامة السيد رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري وتحقيق طفرة بكافة الخدمات بالقرى.