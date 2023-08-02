أستاذ مناخ: الدول الصناعية الكبرى لديها أهداف سياسية ولا تلتفت للتغيرات المناخية

قال الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ، إن العالم على صفيح ساخن منذ فترة، والدراسات البحثية التى قامت بها الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طريق الإدارة المركزية للبحث العلمى تشير إلى أن الصيف مرتفع فى درجات الحرارة، وأن تأثيرات درجات الحرارة مرتفعة على جميع محاور الحياة.

وأضاف علي قطب، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية إكسترا نيوز، اليوم الأربعاء، أن الدول الصناعية الكبرى لها أهداف سياسية واقتصادية من أجل التنمية المستدامة، بدليل أنها تسرى وتتحرك فى نطاق أهم ولديها القدرة المادية والتكنولوجية للمواجهة والتكيف مع التغير المناخى، وهذا غير حقيقى لأنها متأثرة، بدليل أن الصين تأثرت بهذا الوضع، ولكن لديها أهداف سياسية أخرى تجعلها لا تلتفت لمثل هذه التغيرات المناخية والتطرف المناخى.

وأكد أستاذ المناخ أن التطرف المناخى يصيب الدول النامية بنسبة 90% والدول الصناعية الكبرى بنسبة 10%، لكونها ستعمل من خلال الإمكانيات التكنولوجية والمادية على مواجهته، موضحا أن هذا الأمر سيتم الحديث عنه فى مؤتمر المناخ القادم.