اليوم.. طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء والرطوبة بالقاهرة 80%

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية،ِ عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، حيث يسود طقس شديد رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد وحار رطب على السواحل الشمالية، وطقس مائل للحرارة رطب ليلا علي كافة الأنحاء.

وأوضحت الأرصاد أنه تتراوح نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري من 80 إلى 90 % للعظمى والصغرى من 35 الى 40%.

ويشهد الأربعاء نشاط رياح على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الأربعاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري،36 للعظمى 25 درجة، وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمي والصغري 23 درجة ، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر 39 للعظمى والصغري 30 ،وعلى شمال الصعيد 40 والصغري 25 ، وعلى جنوب الصعيد 44 للعظمى 29 درجة.