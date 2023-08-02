إصابات بالرصاص واختناقات إثر اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بإصابة شخصين برصاص الاحتلال، ونقلهما إلى مستشفى رفيديا الحكومي، بينما أصيب العشرات بحالات اختناق، خلال اقتحام قوات وآليات الاحتلال الإسرائيلي، المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية".

كما أفاد الهلال الأحمر في نابلس، بوقوع عشرات الإصابات بالاختناق، إذ جرى نقل رجل وزوجته بعد إطلاق النار على سيارتهما في إسكان روجيب إلى مستشفى رفيديا، وعالجت طواقم الإسعاف إصابة بشظية بالعين.

وأغلق شبان الشوارع المحيطة بقبر يوسف بالإطارات المطاطية المشتعلة، لصد اقتحامات الجيش والمستوطنين.

وكانت قوات الاحتلال معززة بعشرات الآليات العسكرية بينها جرافتان، اقتحمت المنطقة الشرقية للمدينة عبر حاجز بيت فوريك، كما اقتحمت قوة راجلة المدينة من منطقة الطور، بينما اقتحمت الآليات المنطقة الغربية عبر حاجز صرة.

وانتشرت قوات الاحتلال في شارع عمان والشوارع المحيطة بقبر يوسف، واعتلى القناصة أسطح عدد من البنايات المرتفعة.