"العمل": ملتقى للسلامة والصحة المهنية بمشاركة 21 منشأة صناعية وفندقية بالإسماعيلية

قالت وزارة العمل، اليوم الأربعاء، إن الإدارة العامة للتفتيش التوجيهي للسلامة والصحة المهنية تنسيقا مع مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، أطلقت ملتقي السلامة والصحة المهنية على مدار يومين، بالمنطقة الحرة بالاستثمار، بحضور 50 من مسئولي السلامة والصحة المهنية في 21 منشأة صناعية وفندقية بالاسماعيلية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة نشر التوعية والتثقيف حول اساليب السلامة والصحة المهنية وأهدافها والحفاظ على العمال والمنشآت من مخاطر بيئات العمل المختلفة وتوفير مناخ عمل الآمن الذي يزيد من الإنتاج ويساهم في دفع للاقتصاد القومي وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها انها تلقت تقريراً من محمد طلعت مدير مديرية العمل بالاسماعيلية أفاد فيه بإطلاق ملتقى للسلامة والصحة المهنية تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بينه العمل بالوزارة برئاسة غادة إبراهيم، وبحضور الكيميائى محمد منتصر مدير عام الإدارة العامة للتفتيش التوجيهي للسلامة، والذي ألقي كلمة الإدارة المركزية، ومحاضرة توعوية حول التعرف علي جميع أنواع مخاطر بيئية العمل لتوعية العاملين بالمنشآت المختلفة وذلك من أجل توفير بيئة عمل آمنة.

وحضر الملتقى الكيميائي محمد مدكور من الإدارة المركزية للسلامة بالوزارة، وقدم محاضرة عن تقييم وتحليل المخاطر بالمنشآت، دار خلالها مناقشات مع الحضور المشاركين لتعظيم الاستفادة من موضوعات الملتقى، وتم الرد على الاستفسارات التساؤلات حول موضوعات المحاضرات.

FB_IMG_1690958950399

FB_IMG_1690958948180

FB_IMG_1690958943628

FB_IMG_1690958946088