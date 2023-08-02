مؤسس "المحمدية الشاذلية": احتفال المصريين بآل البيت نابع من حبهم لرسول الله

قال الدكتور صلاح حامد، مؤسس زمرة المحبين المحمدية الشاذلية بالمطرية، إن الإمام الرائد الشيخ محمد زكي الدين إبراهيم له كتيب خاص بالاحتفال بموالد أولياء الله الصالحين وطرق وآليات الاحتفال «المولد وموالد الصالحين» يشرح بالأدلة كافة طرق الاحتفال وجوازها.

وأكد حامد، في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، أن الاحتفال يحتاج إلى طريقة تنظيم حقيقية من جانب كافة الطرق الصوفية من خلال عمل سرادق يضم علماء الطريقة للحديث عن الولي الذي يحتفلون به فيما يتعلق بعلومه وتاريخه الديني وتلاوة القرآن والأوراد والأدعية.

وأشار إلى أن البعض يعتبرون الاحتفالات عادة لا يعرفون أهمية العلم، ولكن الاحتفال بطرق صحيحة يحول الإنسان من جاهل إلى عالم في الطهارة وطرق العبادة الصحيحة وآداب الإسلام الحقيقة في التعامل مع الجميع وكافة الأمور الحياتية المختلفة سواء الطعام أو البيت أو الدخول والخروج من المساجد وغيرها.

وتابع أن اهتمام المصريين والتزامهم بالاحتفال بآل البيت وأولياء الله الصالحين نابع من حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال:« لن تدخلوا الجنة حتى تحابوا»، فالاحتفال بذكرى أولياء الله الصالحين يأتي من مردود حب الله سبحانه وتعالى رسوله.

ولفت إلى أن الحب هو من يجمع المصريين حول آل البيت وأولياء الله، ولكن من خلال الاحتفال بالعبادة وتلاوة القرآن الكريم والأوراد وإلقاء الدروس العلمية الدينية.

وأشار إلى أن بعض مظاهر الاحتفال الحالية ما هي إلا فلكلور شعبي لا يجوز فعله، مؤكدا ضرورة التخلص من أساليب البهرجة والطبل والألعاب التي ليس لها علاقة بالروحانيات الدينية.