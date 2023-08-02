رئيس جامعة حلوان يتفقد استعدادات الجامعة لاستقبال أسبوع شباب الجامعات

أجرى الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان جولة لتفقد استعدادات الجامعة لرفع كفاءة البنية التحتية لاستقبال أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الثالث عشر، والذي تستعد له الجامعة على قدم وساق، و تستضيفه الجامعة خلال الفترة من ٨ حتى ١٤ سبتمبر المقبل .

أكد الدكتور السيد قنديل، اهتمام الجامعة الموسع باستضافة هذه الفعالية الهامة التي تحظى باهتمام من الدولة المصرية، وإشراف مباشر من رئاسة الوزراء ووزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة، ويأتي اهتمام الجامعة في كافة المجالات بدءًا من حفلتي الافتتاح والختام مروراً بالأنشطة المختلفة بالاسبوع ، بالإضافة للاهتمام برفع كفاءة العديد من المباني التعليمية وتطوير مبان بالمدن الجامعية ومبنى دار الضيافة وافتتاحه بعد تطويره لاستقبال الضيوف من الجامعات الأخرى، بجانب تطوير البنية التحتية للحرم الجامعي تزامناً مع تنظيم الجامعة لأسبوع شباب الجامعات.

هذا ويأتي تطوير الحرم الجامعي ورفع الكفاءة من خلال الاستفادة من الموارد البشرية المتمثلة في مركز بحوث التنمية التكنولوجية لتطوير مختلف القطاعات في جميع المجالات من خلال السادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة والاستفادة من خبراتهم.

وتشمل خطة التطوير تطوير الشوارع الرئيسية بالجامعة والمسطح حولها وشبكات الري والمناطق الزراعية والمطعم المركزي ، والملاعب والأماكن التي تستضيف الأنشطة بالاسبوع، والإطار العام للحرم الجامعي واصلاحات ورصف الطرق، والصالة المغطاة و مبان المدينة الجامعية وشبكات المياه والصرف الصحي والإنارة ، وقد تم بالفعل الانتهاء من تطوير وتحديث دار الضيافة.

كما يقوم مشروع تشغيل الالف طالب الذي تتبناه الجامعة ببعض الإصلاحات والدهانات أيضاً.

هذا ويتم تنظيم فعاليات أسبوع شباب الجامعات تحت إشراف الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، والأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والأستاذ محمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب ، وعدد من اللجان المتخصصة التي يرأسها عمداء الكليات كلا في تخصصه والتي تهدف إلي توفير بيئة مناسبة للطلاب للمشاركة والاستفادة من الفعاليات المختلفة والأنشطة والمسابقات.

يذكر أن الأسبوع العاشر لشباب الجامعات في عام ٢٠١٥ شهد رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي بجامعة قناة السويس، بالإضافة إلى لقاء السيد الرئيس برؤساء الجامعات والطلاب، بمشاركة ٧ آلاف طالب وطالبة يمثلون ٢٥ جامعة مصرية.