ننشر الحركة الداخلية لضباط مديرية أمن الشرقية

إعتمد اللواء محمد صلاح مساعد وزير الداخلية مدير امن الشرقية الحركة الداخلية لضباط الشرطة والتي شملت تعيين اللواء عبدالعزيز حماد مساعد مدير أمن الشرقية لفرقة العاشر من رمضان واللواء محمد رجب مديرًا للإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بالشرقية، اللواء مصطفي حجازي مساعد مدير أمن الشرقية لفرقة الشمال، اللواء ياسر عجلان مدير إدارة قوات الأمن بمديرية أمن الشرقية، اللواء وليد عبدالرحمن مساعد مدير أمن الشرقية لفرقة الشرق، اللواء وليد العطار مساعد مدير أمن الشرقية للتدريب والأفراد، تجديد الثقة للعميد محمود مرسي مأمورا لمركز شرطة الزقازيق، العميد جاسر زايد مأمورا لقسم ثان الزقازيق، والعميد أحمد رمضان مأمور قسم القنايات، وتعيين العميد محمد عزب مأمورًا لمركز منيا القمح.

كما شملت الحركة أيضا تجديد الثقة في العقيد محمود بسيوني مأمور مركز شرطة فاقوس والعميد ايمن عبدالكامل مأمورا لمركز ابو كبير والمقدم أحمد مهيب رئيسا لمباحث ههيا والرائد أحمد طلال الطحاوي نائب مأمور مركز شرطة فاقوس ونقل العميد محمد صلاح مأمور شرطة الإبراهيمية إلي مركز شرطة الحسينية والعقيد وليد شاهين مأمورا لمركز مشتول السوق وتجديد الثقة في العميد مصطفي رشاد مأمور قسم شرطة أول الزقازيق والعقيد أحمد عليوه مأمورا لمركز شرطة ههيا وتجديد الثقة أيضا في المقدم محمد صدقي رئيسًا لمباحث مركز الزقازيق والمقدم محمود ربيع رئيسًا لقسم المعلومات الجنائية بمديرية أمن الشرقية والرائد أحمد سليم رئيسًا لمباحث مركز الحسينية ونقل المقدم مها ماهر من قسم حقوق الإنسان إلي إدارة مرور الشرقية والعقيد هانى محمد رئيسًا لفرع البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية وتجديد الثقة للرائد أحمد لاشين رئيسًا لمباحث مركز شرطة صان الحجر والمقدم محمد النادى رئيسًا لمباحث مركز الإبراهيمية والمقدم أحمد نشأت رئيسًا لمباحث مركز شرطة كفر صقر والرائد حسن أباظة رئيسًا لمباحث قسم ثان الزقازيق والمقدم أحمد غالب رئيسًا لمباحث مركز شرطة أبوكبير والمقدم رمزى أبوزيد رئيسًا لمباحث مركز شرطة ديرب نجم والرائد محمود مصطفى رئيسًا لمباحث أولاد صقر والمقدم أحمد الخولي رئيسًا لمباحث مركز شرطة منيا القمح، الرائد محمد عرفه رئيسًا لمباحث منشأة أبو عمر، الرائد كريم العمري رئيسًا لمباحث قسم ثان العاشر من رمضان والمقدم محمد حيده رئيسًا لمباحث مركز شرطة فاقوس والرائد أحمد شويخ رئيسًا لمباحث مركز أبوحماد والرائد أحمد سرحان رئيسًا لمباحث القرين والرائد محمد نبيل رئيسًا لمباحث قسم فاقوس والنقيب أحمد صلاح السمري معاون لمباحث قسم ثان الزقازيق والنقيب أماني كريم أبو النجا رئيس حقوق الإنسان والنقيب السيد نافع معاونا لمباحث ههيا والمقدم دكتور محمد عبد الغفار رئيسا لفرع البحث الجنائي بالعاشر من رمضان والعميد هيثم حجازي رئيس وحدة تنفيذ الأحكام بمديرية الأمن والنقيب أحمد عصر معاونا لمباحث مركز الزقازيق والرائد محمود مرتاح تجديد الثقه رئيسا لمباحث مشتول السوق والمقدم محمد راضى مأمورا لمركز القرين والنقيب محمد توفيق معاونا لمباحث مركز شرطة الحسينية.

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