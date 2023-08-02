مهاجم أمريكي يقترب من القلعة الحمراء.. معلومات عن إدوفي إيكوبا المرشح لقيادة هجوم الأهلي

اقترب النادي الأهلي من التعاقد مع النيجيري ادوفي ايكوبا نجم الذي يحمل الجنسية الأمريكية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم خط الهجوم.



وكشفت بتقارير صحفية أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ابدي موافقته علي ضم ايكوبا للفريق خلال الفترة المقبلة بعد مشاهدة عدد من الفيديوهات ومتابعة اللاعب وكذلك الاطلاع على تقرير لجنة الكشافه بالنادي التي رشحت المهاجم صاحب الـ25 عاما.

وقالت تقارير صحفية أن اللاعب إدوفي إيكوبا مهاجم نادي زالايجيرزيجي المجري، نال إعجاب لجنة الكشافة في النادي الأهلي وبدأ النادي التفاوض معه لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

واشارت التقارير الصحفية النيجيرية الي ان صفقة ادوفي إيكوبا قد تكلف النادي الأهلي حوالي 2 مليون دولار.

إدوفي إيكوبا يلعب في نادي زالايجيرزيجي المجري والذي انضم إلى صفوفه في عام 2019، ويجيد اللعب في مركز المهاجم الصريح.

وخاض ايكوبا خلال الموسم الماضي 28 مباراة سجل 11 هدفًا ولم يقدم أي تمريرة حاسمة، ونجح في قيادة فريقه للتتويج ببطولة كأس المجر.

ادوفي إيكوبا هو أمريكي من أصول نيجيرية، خاض مع زالاجيرزيجي 65 مباراة، سجل خلالهم 21 هدفًا، وصنع 5 أهداف ويمتد عقده مع ناديه المجري حتى نهاية يونيو 2025.

وتبلغ قيمة ايكوبا السوقية حسب موقع “ترانسفير ماركت”، 450 الف يورو.

كما سبق للمهاجم الأمريكي اللعب في الدوري السلوفاكي حيث شارك في 57 مباراة مع فريق ترنسين سجل فيهم 12 هدف وصنع هدفان.

ولعب ايكوبا 4 سنوات في دوري الجماعات الأمريكي عن طريق كلية دارتموث بين عامي 2015-2018، وسجل 17 هدف وقدم 8 تمريرات حاسمة في 62 مباراة خاضها وكان قريب من الانتقال إلى نادي دالاس الأمريكي في عام 2019، لكن الأمور التعاقدية لم تتم.

وذكرت التقارير أن اللاعب الأمريكي يحظى باهتمام من نادي سيلتك الأسكتلندي وكذلك شتتوجارت الألماني لضمه في الانتقالات الصيفية.