وفد كليتا المثال واكسبلورنيشنز يلتقي محافظ الفيوم ويحتفل بتخريج دفعة جديدة من الدارسين

استقبل الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم بمكتبه وفد من كليتا لاهوت المثال المسيحي واكسبلورنيشنز للدراسات الكتابية والعلوم اللاهوتية التابعة للطائفة الإنجيلية بمصر ، اثني الوفد علي الانجازات العظيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي في الفيوم وثمنوا الجهود الكبيرة للمحافظ المبذولة من أجل تنمية وتطوير المحافظة.

وقد رحب المحافظ بوفد كليتا اللاهوت مشيدًا بدور الكنائس الإنجيلية الوطني في التنمية والتعليم، وقد أهدي الوفد درع الكلية للمحافظ تقديرا لجهوده الوطنية المخلصة، حضر اللقاء، القس كمال لطفي رئيس مجلس إدارة الكلية، رئيس مجمع المثال المسيحي بمصر ، والدكتور نادر ميشيل مدير الكلية بمصر والشرق الأوسط وأوروبا، والدكتور هاني سميح نائب المدير، عميد الكلية، والقس ميلاد عزيز مدير فرع الكلية بالفيوم، والمهندس مينا ميشيل مدير الدعم الفني بالكلية ، رضا عزت المستشار الإعلامي للكلية.

وقد حضر اللقاء النائب أيمن شكري عضو مجلس النواب بالفيوم.

وقد احتفلت كليتا لاهوت المثال المسيحي واكسبلورنيشنز للدراسات الكتابية والعلوم اللاهوتية بتخريج دفعة 2022-2023 من الدارسين بقسم البكالوريوس بفرع الفيوم، واقيم الاحتفال البهيج بقاعة الكنيسة المعمدانية بالفيوم وسط حضور لفيف من القيادات الدينية وبمشاركة القس ملاك فايز المدير التنفيذي بالكلية والقس امجد فهمي المدير التنفيذي بالكلية والمهندسة سوزي مجدي مدير شئون الطلاب بالكلية والفريق الإداري بالكلية، وقد عبر الخريجين عن سعادتهم البالغة بحفل التخرج

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