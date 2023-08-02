تعرف على سعر العملات اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023

نجح الجنيه المصري، في الحفاظ علي الهدوء والثبات أمام العملات الأجنبية والعربية، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023، بحسب آخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

ثبت متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم مقابل الجنيه المصري، في البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 34.02 جنيه للشراء، و34.16 جنيه للبيع.

سجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 39.65 جنيه للشراء، 39.82 جنيه للبيع.

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 35.43 جنيه للشراء، و35.59 جنيه للبيع.

وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 4.31 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع.

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 21.67 جنيه للشراء، و21.76 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الحنيه المصري في البنك المركزي المصري بداية اليوم نحو 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 20.67 جنيه للشراء، و20.76 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 43.47 جنيه للشراء، و43.68 جنيه للبيع.

واستطاع الجنيه أن يوقف زحف الدينار الكويتي نحو مزيد من المكاسب في تعاملات الصباح اليوم حيث ظلت الاسعار كما هي دون اي تغيير في عمليات الشراء والبيع.

ولم تتغير أسعار بيع وشراء الدينار الكويتي في البنك المركزي اليوم حيث ظلت كما هي منذ ختام التعاملات أمس الثلاثاء ليسجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 100.37 جنيه للشراء، و100.81 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 81.78 جنيه للشراء، و82.14 جنيه للبيع.

وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 80.07 جنيه للشراء، و80.41 جنيه للبيع.

وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.45 جنيه للشراء، و8.49 جنيه للبيع.