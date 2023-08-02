المليون ونصف المليون فدان.. مستقبل مصر الغذائي

حقق مشروع المليون ونصف المليون فدان، طفرة زراعية حضارية، حيث تخطى كونه مشروع زراعي تنموي الي ان اصبح «ريف مصرى جديد وعصرى»، يضم قرى نموذجية وتجمعات عمرانية جديدة متكاملة اقتصاديا وفنيًا وإداريًا، وفق خطط ودراسات علمية تعالج مشكلات الماضى وتستثمر مقومات الحاضر.

و ظهرت فائدة المشروع مؤخرا بعد الحرب الأوكرانية الروسية في عام 2022 ومستمرة حتى 2023، والتي أثرت على سلاسل الإمداد الغذائي ووادرات العالم أجمع من الحبوب والتقاوي والأسمدة، خصوصا مع النصيب الكبير التي تساهم به هذه الدول في الإنتاج الغذائي العالمي.

وظهرت آثار المشروع خلال أزمة الحرب الأوكرانية فالسلع الغذائية والخضر والفاكهة بالأسواق لم يحدث فيها أزمات نقص أو شح، كما أن المحاصيل الناتجة من المشروع ساهمت في توفير عملات صعبة من خلال تصديرها لدول العالم.



وأصدر الجهــاز المركزى للتعبئــة العامـــة والإحصــــاء النشـرة السنوية لاستصلاح الأراضى عام 2021/ 2022، حيث بلغ إجمالى مسـاحة الأراضى المستصلحة 163.2 ألـف فـدان عـام 2021/ 2022 مقابــل 87.1 ألف فـدان عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 87.3% ويرجــع ذلك إلـى زيـادة مســاحة الأراضــى المستصلحة بشـركات القطـــاع الخاص هذا العام.

وأضاف بيان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن مساحة شركات القطاع الخاص بلغت 133 ألف فدان بنسبة 81.4٪ تليها مساحة الأراضى بالجمعيات التعاونية 25.4 ألف فدان بنسبة 15.5% ثم الهيئة العامة للتعمير والتنميـة الزراعيــة بمساحة 5 آلاف فدان بنسبة 3.1% من إجمالى مساحة الأراضى المستصلحة عام 2021/2022

وبلغت المساحة المنزرعة بمشروع المليون ونصف فدان 136.5ألف فدان عام 2021/2022 مقابل 140 ألف فدان عام 2020/2021 بنسبة انخفاض قدرها 2.2% عن العام السابق، بينما بلغت المســاحة المستصلحة 537.1 ألف فدان، حيث احتلت محافظة مطروح الترتيب الأول، وبلغت المساحة المستصلحة بها 198.1 ألف فدان بنسبة 36.9% تليها محافظة المنيا بمساحة 175.6 ألف فدان بنسبة 32.7%، ثم محافظـة الوادى الجـديد بمساحة 17.6 ألف فدان بنسبة 3.3%، ثم محافظة أسوان بمساحة 55 ألف فدان بنسبة 10.2%.

وبلغـت المسـاحـــة المقــام عليهــا مشـروعــــات الثـروة الحيـوانيــــة (إنتاج ألبــان وتسميـن وتربيـة ماشيـة أغـنــام) من الأراضــى المستصلحـة 154 فدانا عـام 2021/ 2022 مقـابــل 136 فدانا عام 2020 / 2021 بنسبة زيادة قدرها.

وبلغت المساحة المنزرعة بمشروع المليون ونصف فدان 136.5ألف فدان عام 2021/2022 مقابل 140 ألف فدان عام 2020/2021 بنسبة انخفاض قدرها 2.2% عن العام السابق، بينما بلغت المســاحة المستصلحة 537.1 ألف فدان، حيث احتلت محافظة مطروح الترتيب الأول، وبلغت المساحة المستصلحة بها 198.1 ألف فدان بنسبة 36.9% تليها محافظة المنيا بمساحة 175.6 ألف فدان بنسبة 32.7%، ثم محافظـة الوادى الجـديد بمساحة 17.6 ألف فدان بنسبة 3.3%، ثم محافظة أسوان بمساحة 55 ألف فدان بنسبة 10.2%.

وبلغـت المسـاحـــة المقــام عليهــا مشـروعــــات الثـروة الحيـوانيــــة (إنتاج ألبــان وتسميـن وتربيـة ماشيـة أغـنــام) من الأراضــى المستصلحـة 154 فدانا عـام 2021/ 2022 مقـابــل136 فدانا عام 2020 / 2021 بنسبة زيادة قدرها 13.2 ٪.



التنمية المستدامة

يندرج مشروع المليون ونصف فدان تحت بند أولى الخطوات الحاسمة نحو مستقبل “التنمية المستدامة” والتي من خلالها ينشأ نموذج للريف المصرى الحديث. نشأ المشروع فى إطار معالجة المشاكل التى تصيب الرقعة الزراعية عن طريق العمل على زيادتها بنسبة 20% حيث تم توزيع الأراضى المخصصة للمشروع على مختلف أنحاء الجمهورية؛ وذلك لتقليل الفجوة الغذائية وزيادة مساحة الأرض المأهولة بالسكان من خلال تشييد مجتمعات سكنية مجهزة بأحدث التقنيات حول المناطق الزراعية.

ويشكل مشروع المليون ونصف المليون فدان إضافة لمجال تنمية التجمعات العنقودية المعنى بتعبئة وصناعة الأغذية والمشروبات بجانب التنمية الزراعية التى تمثل عصب المشروع.

و يتميز المشروع أيضًا بأنه يهدف إلى خلق مجتمعات سكنية لإستقطاب المستثمرين الأجانب والعمالة المحلية كما يتم توفير خدمات تعليمية وطبية فى محيط تلك المناطق.



أهداف مشروع المليون ونصف فدان

مشروع استصلاح المليون ونصف فدان هو من المشاريع الرائدة فى مجال التنمية الزراعية لتأمين الغذاء وإنشاء مجتمعات عمرانية وخلق فرص عمل لقطاع الشباب من خلال العمل على طرح أراضى لهم وتقديم تسهيلات للمستثمرين. يمكننا الجزم بأن مشروع المليون ونصف مليون فدان هو جزء لا يتجزأ من منظومة الإصلاح الإقتصادى التى بدأت نتائجها تظهر مؤخرًا من خلال المشروعات التنموية الجديدة والشروع فى الخروج من حيز الوادى الضيق؛ لإنشاء مجتمعات زراعية متقدمة تشمل الخطوط الإنتاجية والبيئة المهيئة بالمجال ولأن المشروع يعتبر من المشاريع الإقتصادية الضخمة؛ وجب التحدث عن تفاصيل وتوزيع أراضي المليون ونصف فدان لتشجيع المستثمرين من كل صوب وحدب على الإستثمار فى مصر، إنطلاقًا من هذه النقطة تحديدًا هيا بنا نلقى الضوء على اخر اخبار مشروع المليون ونصف فدان.

ويهدف المشروع الى زيادة مساحة الرقعة الزراعية إلى 9.5 ملايين فدان بدلًا من 8 ملايين فدان أى بنسبة 20٪

إعادة هيكلة الريف المصرى لتكون نواته مجموعة قرى نموذجية تعالج مشكلات الماضى ورسم صورًا أكثر وضوحًا للمستقبل.

وتوسيع الحيز العمراني لاستيعاب الزيادة الطبيعية فى نمو السكان عن طريق إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة وعصرية؛ والتى تؤدى بدورها إلى زيادة المساحة المأهولة من 6% إلى 10 %.

بالاضافة للإستفادة القصوى من موارد مصر فى المياه الجوفية.

زراعة المحاصيل التى تساعد على سد الفجوة الغذائية والتى تدر عائد مالى ضخم للبلاد.

وزيادة صادرات مصر من المحاصيل الزراعية لتصل إلى 10 مليون طن فى السنة.

بالاضافة الى إقامة صناعات مرتبطة بكل من النشاط الزراعى والثروة الحيوانية والصناعات الغذائية، وتمكين الشباب عن طريق خلق فرص عمل حيث يوفر مشروع المليون فدان ونصف أكثر من عن 25 ألف فرصة عمل.

موقع المشروع

يمتد المشروع ليشمل مساحات واسعة، متركزًا فى الصعيد وسيناء والدلتا وجنوب الوادى وقد وقع الإختيار على ثمان محافظات: أسوان والمنيا ومطروح والوادى الجديد وقنا والإسماعيلية والجيزة وجنوب سيناء؛ حيث تم اختيارهم بناء على قربهم من شبكة الطرق القومية والمناطق الحضارية وخطوط الإتصال بين المحافظات ولذلك لسرعة تشييد المناطق العمرانية وتوفير كل من البنية الأساسية والخدمات بتلك المناطق.

مراحل استصلاح المليون ونصف فدان

تم تقسيم المشروع على 3 مراحل:

المرحلة الأولى:

تضم المرحلة الأولى 9 مناطق تروى بالمياه الجوفية بإجمالى مساحة 500 ألف فدان:

الفرافرة القديمة ( 30 ألف فدان )

الفرافرة الجديدة ( 20 ألف فدان )

منطقة المغرة ( 135 ألف فدان )

امتداد الداخلة ( 20 ألف فدان )

بينما توجد مناطق تروى سطحيًا ؛ يتم تقسيمها كالتالى:

قرية الآمل (3.5 آلاف فدان)

توشكى (143 ألف فدان)

منطقة غرب المراشدة (25.5 ألف فدان زائد 18 ألف فدان أخرى بنفس المنطقة )

وأخيرًا يوجد بالمرحلة 25 ألف فدان رى آبار و80 ألف فدان تروى بالمياه الجوفية علاوة على وجود مساحات سيتم زراعتها بواسطة المحاصيل الإستراتيجية.

المرحلة الثانية:

تضم المرحلة الثانية 9 مناطق أيضًا بمساحة قدرها 490 ألف فدان يتم ريها بالمياه الجوفية:

منطقة الفرافرة القديمة ( 120 ألف فدان )

منطقة الفرافرة الجديدة ( 20 ألف فدان)

الفرافرة الجديدة (20 ألف فدان)

منطقة غرب كوم امبو ( 25 ألف فدان)

المغرة ( 35 ألف فدان )

غرب المنيا (140 ألف فدان )

شرق سيوة ( 30 ألف فدان)

جنوب شرق المنخفض ( 90 ألف فدان)



المرحلة الثالثة:

تشمل المرحلة الثالثة 5 مناطق تروى بالمياه الجوفية، تمتد نحو مساحة 510 ألف فدان وتقسم كما يلى:

الفرافرة القديمة ( 40 ألف فدان)

منطقة الطور بجنوب سيناء (20 ألف فدان)

امتداد جنوب شرق المنخفض ( 50 ألف فدان)

غرب المنيا (250 ألف فدان)

منطقة غرب «2» (150 ألف فدان)



بداية الفكرة

نقطة إنطلاق المشروع كانت من واحة الفرافرة بداية من “سهل بركة” عن طريق استصلاح وتنمية 10 آلاف فدان.



موارد المشروع

تتعدد الموارد فى المشروع لتشمل:

المورد المائي المتمثل فى المياه الجوفية، والطاقة الشمسية كأحد الموارد المتجددة النظيفة لتوليد الكهرباء.

كما يتم عمل دراسات متقدمة لتحديد نوعية الأراضى الزراعية والمحاصيل المناسبة لها، ليتم زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة وأخرى تصديرية مثل الفول السودانى والبازلاء.



شروط الحصول على أرض زراعية ضمن المليون ونصف فدان

أولا: شروط لازمة:

يشترط على المتقدم للحصول على أراضي هذا المشروع أن يكون مصريا، وكذلك يكون من أب وأم كلاهما مصري.

كما يشترط أن يكون عمر المتقدم واحد وعشرون عاما عند تقديمه للحصول على الأرض.

كما يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن أربعون عاما.

أيضا يجب أن يكون هذا المتقدم دون سجل جنائي. فلا يكون قد ثبتت عليه أي قضية جنائية من قبل.

وتشجيعا للشباب المتقدم للحصول على أراضي زراعية، تقوم الدولة بإستصلاح الأراضي الزراعية لهم.

ولكن يختلف الوضع إذا كان المتقدم من المستثمرين حيث يحمل بتكلفة الإستصلاح كاملة.

وفي النهاية إذا لم يتم إستخدام الأرض من قبل المتقدمين، وفقا للسياسات الموضوعة، وكذلك إذا لم يتم زراعتها بشكل جيد، فيتم استرجاع الأراضي من قبل الدولة.

ثانيا: الأوراق المطلوبة للتقديم على الأراضي:

يجب توفير ورقة تثبت دفعه للمقدم. والذي يقدر ب25% من قيمة الأرض المتقدم عليها.

كذلك إيصال به قيمة كراسة شروط الأراضي الزراعية والتي تم تسديدها.

صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم.

شهادة التخرج الخاصة بالمتقدم.

أيضا توفير شهادتين تبينان موقفه من التجنيد.