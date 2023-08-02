تعرف على سعر الدولار اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023

حافظ سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري، على استقراره في البنوك الحكومية والتجارية ومكاتب الصرافة العاملة في سوق الصرف المصرية، وذلك بداية التعاملات الرسمية اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023 ، فيما وجهت البنوك الحكومية ضربة جديدة للسوق السوداء للدولار مع طرحها شهادات دولارية جديدة بعائد مرتفع، ما أدى لحالة من الشلل في الموازي للعملة لينخفض سعر الدولار الامريكي في السوق السوداء إلى ما هو تحت 37.5 جنيه مقارنة بنحو 40 جنيها للدولار في السابق، نتيجة لتراجع الطلب بشكل حاد.

حافظ متوسط سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري على مستوياته السابقة عند 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار خلال التعاملات الرسمية اليوم الأربعاء، في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم، في بنك مصر نحو ، 30.75 جنيه للشراء، ووصل سعر البيع إلى 30.85 جنيه.

و استقر سعر صرف الدولار الامريكي اليوم في البنك التجاري الدولي سعر 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنك القاهرة.

بينما سجل الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر 30.90 جنيه للشراء، و وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيه.

وسجل في بنك قناة السويس سعر 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

أما بالنسبة لسعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية فسجل، سعر 30.85 جنيه للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيه.

وسجل في بنك قطر الوطني الأهلي QNB سعر 30.85 جنيه للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيه.

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في شركات الصرافة عند مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في السوق الموازي، سجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء، ما بين 38.90 و39 جنيه للشراء، و39.10 و39.20 جنيه للبيع.