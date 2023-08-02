تحويلات مرورية لاستكمال تنفيذ الأعمال الخاصة بمحطة مترو الزمالك بالقاهرة

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لاستكمال تنفيذ الأعمال الخاصة بمحطة مترو أنفاق الزمالك بشارع يحيى إبراهيم فى الإتجاه القادم من شارع 26 يوليو إتجاه شارع عزيز أباظة.. الأمر الذى يترتب عليه الغلق الكلى لشارع يحيى إبراهيم فى الوصلة من شارع السيد البكرى حتى شارع حسن عاصم.

وذلك على أن يتم تنفيذ الأعمال بشارع يحيى إبراهيم فى الإتجاه القادم من شارع 26 يوليو إتجاه شارع عزيز أباظة تحديدًا (فيما قبل شارع حسن عاصم مباشرة) الأمر الذى يترتب عليه الغلق الكلى لشارع يحيى إبراهيم فى الوصلة من شارع السيد البكرى حتى شارع حسن عاصم.. وذلك خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 2/8/2023 ولمدة (7) أيام فقط على أن يتم إعادة الشىء لأصله عقب الإنتهاء من الأعمال فى تمام الساعة 6 صباحًا.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.