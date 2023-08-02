ads
الأربعاء 02 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تحويلات مرورية لاستكمال تنفيذ الأعمال الخاصة بمحطة مترو الزمالك بالقاهرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لاستكمال تنفيذ الأعمال الخاصة بمحطة مترو أنفاق الزمالك بشارع يحيى إبراهيم فى الإتجاه القادم من شارع 26 يوليو إتجاه شارع عزيز أباظة.. الأمر الذى يترتب عليه الغلق الكلى لشارع يحيى إبراهيم فى الوصلة من شارع السيد البكرى حتى شارع حسن عاصم.
وذلك على أن يتم تنفيذ الأعمال بشارع يحيى إبراهيم فى الإتجاه القادم من شارع 26 يوليو إتجاه شارع عزيز أباظة تحديدًا (فيما قبل شارع حسن عاصم مباشرة) الأمر الذى يترتب عليه الغلق الكلى لشارع يحيى إبراهيم فى الوصلة من شارع السيد البكرى حتى شارع حسن عاصم.. وذلك خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 2/8/2023 ولمدة (7) أيام فقط على أن يتم إعادة الشىء لأصله عقب الإنتهاء من الأعمال فى تمام الساعة 6 صباحًا.
ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

 

مترو أنفاق الزمالك شارع 26 يوليو كثافات مرورية