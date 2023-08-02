وفاة حفيدة رئيس الأولمبياد الخاص المصري

توفيت الطفلة فريدة عثمان، حفيدة المهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري ووزير الاتصالات الأسبق ومستشار رئيس الوزراء،، في أحد مستشفيات القاهرة، أثر تعرضها لحادث أليم على طريق الساحل الشمالي في 19 من يوليو الماضي.

وكتب المهندس هاني محمود والذي شغل منصب وزير التنمية الإدارية، على حسابه الشخصي على موقع فيسبوك :" البقاء لله نفذت إرادة الله واسترد الله وديعته، حفيدتي وقرة عيني فريدة أحمد عثمان".



وستقام صلاة الجنازة غدا الأربعاء بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطه بالشيخ زايد.



وتتقدم أسرة البوابة نيوز بخالص العزاء للمهندس هاني محمود في وفاة حفيدته، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها برحمته ويسكنها فسيح جناته.



