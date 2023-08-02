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الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

كازاخستان ترفض تسليم مواطن روسي إلى الولايات المتحدة

كازاخستان
كازاخستان
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قال أرتيوم أوجانوف مستشار القنصلية العامة الروسية في كازاخستان، أمس الثلاثاء إن "سلطات بلاده رفضت تسليم المواطن الروسي نيكيتا كيسليتسين المحتجز هناك".

وأضاف الدبلوماسي الروسي -حسبما ذكرت قناة (روسيا اليوم)- أنه تم احتجاز كيسليتسين، وهو من العاملين في شركة (F.A.C.C.T)، في كازاخستان في يونيو الماضي بطلب من السلطات الروسية، وطالبت الولايات المتحدة كذلك بتسليمه لها.

وأشار أوجانوف إلى أنه بقرار من المحكمة، تم اعتقال كيسليتسين لمدة 12 شهرًا بطلب من السلطات الروسية، وبالتالي لن يكون هناك تسليم إلى الولايات المتحدة.

أرتيوم أوجانوف مستشار القنصلية العامة الروسية في كازاخستان كازاخستان روسيا الولايات المتحدة