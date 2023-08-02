محافظ الطائف يزور بعثة الزمالك قبل مواجهة النصر السعودي

قام الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف بزيارة بعثة فريق الزمالك فى فندق الإقامه، وكان في استقباله الكابتن جمال عبد الحميد عضو مجلس الإداره ورئيس البعثه وخالد لطيف أمين الصندوق وعلاء مقلد عضو المجلس، وذلك مساء الثلاثاء.

وحرص الأمير على لقاء لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الزمالك والجهاز الفني، وقام محمود عبد الرازق "شيكابالا" كابتن الفريق بتقديمه للاعبين.

وأكد محافظ الطائف أن الزمالك نادٍ كبير له شعبته وبطولاته وأنه من عشاق الزمالك وحريص على متابعة مبارياته وشدد على جميع إمكانات المحافظه فى خدمة البعثة متمنيا التوفيق للفريق فى البطوله العربيه.

ونقل الكابتن جمال عبد الحميد تحيات مرتضى منصور للأمير سعود والشعب السعودي تحت قيادة جلاله الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين وولى عهده الأمير محمد بن سلمان مرحبا بزيارة الأمير في أى وقت لنادي الزمالك.

وفى نهايه الجلسه أهدى جمال عبد الحميد درع وقميص نادي الزمالك إلى محافظ الطائف.

يعقد الكولومبي أوسوريو مدرب الزمالك، مؤتمرا صحفيا اليوم الأربعاء، للحديث فنيا عن لقاء النصر السعودي المقرر له غدا الخميس، في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة بالبطولة العربية التي تقام حاليا بالسعودية.

ويتصدر النصر السعودي ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، وفي المركز الثاني الشباب السعودي برصيد 4 نقاط، والزمالك ثالثا برصيد 3 نقاط، والاتحاد المنيستيري رابعا بدون رصيد من النقاط.