مؤشرا بورصة البحرين يقفلان على انخفاض

أقفل مؤشر البحرين العام أمس الثلاثاء، عند مستوى 1,992.09 بانخفاض قدره 0.32 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع المال، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 779.57 بانخفاض قدره 2.96 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليونين و722 ألفًا و385 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 639 ألفًا و892 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 70 صفقة.