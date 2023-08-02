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الأربعاء 02 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

مؤشرا بورصة البحرين يقفلان على انخفاض

بورصة البحرين
بورصة البحرين
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أقفل مؤشر البحرين العام أمس الثلاثاء، عند مستوى 1,992.09 بانخفاض قدره 0.32 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع المال، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 779.57 بانخفاض قدره 2.96 نقطة عن معدل إقفاله السابق.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليونين و722 ألفًا و385 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 639 ألفًا و892 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 70 صفقة.

بورصة البحرين انخفاض الأسهم المتداولة