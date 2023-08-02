بورصة المغرب تغلق على ارتفاع

أَغلقت البورصة المغربية أمس الثلاثاء، على ارتفاع في التعاملات، مسجلًا مؤشرها الرئيس (مازي) تقدمًا بنسبة 0.4 %، عند 12.131,19 نقطة.

وتقدم مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.53 % ليستقر عند 987,68 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعًا بنسبة 0.18 % بمجموع 911,71 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.23 % بمجموع 11.207,27 نقاط.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 81 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 627 مليار درهم مغربي.