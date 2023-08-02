بورصة تونس تغلق على تراجع

أقفل المؤشر الرئيس لبورصة تونس " تناندكس" تعاملات أمس الثلاثاء، على انخفاض بنسبة بلغت 0.38 % ليصل عند 8993.02 نقطة.

وبلغ مجموع الأموال المتداولة 2.59 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 14 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 27 أخرى، واستمرار أسهم 10 شركات على ثبات.