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الأربعاء 02 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

بورصة تونس تغلق على تراجع

بورصة تونس
بورصة تونس
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أقفل المؤشر الرئيس لبورصة تونس " تناندكس" تعاملات أمس الثلاثاء، على انخفاض بنسبة بلغت 0.38 % ليصل عند 8993.02 نقطة.
وبلغ مجموع الأموال المتداولة 2.59 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 14 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 27 أخرى، واستمرار أسهم 10 شركات على ثبات.

بورصة تونس انخفاض الأسهم المتداولة