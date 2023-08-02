أقفل المؤشر الرئيس لبورصة تونس " تناندكس" تعاملات أمس الثلاثاء، على انخفاض بنسبة بلغت 0.38 % ليصل عند 8993.02 نقطة.
وبلغ مجموع الأموال المتداولة 2.59 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 14 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 27 أخرى، واستمرار أسهم 10 شركات على ثبات.
اقتصاد
بورصة تونس تغلق على تراجع
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أقفل المؤشر الرئيس لبورصة تونس " تناندكس" تعاملات أمس الثلاثاء، على انخفاض بنسبة بلغت 0.38 % ليصل عند 8993.02 نقطة.
أقفل المؤشر الرئيس لبورصة تونس " تناندكس" تعاملات أمس الثلاثاء، على انخفاض بنسبة بلغت 0.38 % ليصل عند 8993.02 نقطة.