الفرح تحول لجنازة.. مصرع طالبة خلال زفة سيارات في الدقهلية

الأربعاء 02/أغسطس/2023 - 12:19 ص

لقيت طالبة مصرعها متأثرة بإصابتها التي لحقت بها وذلك مشاركتها في حفل زفاف واعتلائها شباك السيارة وسقوطها منه خلال زفة العروسين بنطاق مركز طلخا محافظة الدقهلية وجرى ايداع جثمانها بثلاجة مستشفى الطوارئ الجامعي.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود اشارة من مستشفى الطوارئ الجامعي بوصول فتاة "مجهولة الهوية" جثة هامدة "ادعاء حادث".

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا وبالفحص تبين أن المتوفية طالبة تدعى" روميساء.م.ا"، 15 عامًا، طالبة في الصف الأول الثانوي، ولقيت مصرعها خلال مشاركته في زفة سيارات بحفل زفاف شقيقة إحدى صديقاتها.

وتبين أن المتوفية كانت تستقل إحدى السيارات وتعتلي شباك السيارة وخلال سيرها على طريق (طلخا - شربين) امام أكاديمية الدلتا ونتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق سقطت من السيارة وارتطمت بحاجز خرساني تسبب في وفاتها.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.