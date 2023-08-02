7 وجوه جديدة في أكبر حركة رؤساء مباحث بالمنيا

اعتمد اللواء محمد ضبش مدير أمن المنيا حركة التنقلات الداخلية والتي قام بإجراءها اللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية والتي تعد الأكبر في تاريخ مديرية المنيا حيث شهدت الدفع ب7وجوه جديدة كرؤساء مباحث لمراكز شرطة المنيا.

حيث تم الدفع بكلا من الرائد حازم الحيني رئيسًا لمباحث مركز مطاي والرائد هشام أبو العلا رئيسا لمباحث العدوة والرائد احمد سعيد رئيسًا لمباحث مغاغة والرائد عبد الرحمن غزاوي رئيسًا لمباحث مركز سمالوط غرب الرائد اسلام زين رئيسا لمباحث مركز أبو قرقاص والرائد محمد عبد الإله رئيسا لمباحث بندر ملوي والرائد محمد علاء رئيسا لمباحث مركز ديرمواس.

بينما تم نقل المقدم يحيي كيلاني رئيس مباحث مركز بني مزار رئيسا لمباحث مركز سمالوط شرق.

وتم نقل الرائد احمد سامي رئيس مباحث مركز سمالوط غرب رئيسًا لمباحث مركز بني مزار.

وتم نقل الرائد الحسيني جابر رئيس مباحث مركز مفاغة رئيسا لمباحث بندر المنيا.

وتم نقل الرائد عبد الوهاب ابو طالب رئيس مباح مركز ابو قرقاص رئيسا لمباحث بندر ثاني المنيا.

وتم نقل الرائد بلال الجنايني رئيس مباحث المرور رئيسًا لمباحث مركز المنيا.

وتم الإبقاء علي الرائد محمد بكر رئيسا لمباحث مركز ملوي.

وتم نقل الرائد جاد الله صدقي رئيس مباحث بندر المنيا رئيسا لمباحث المرور.