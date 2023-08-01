تفاصيل اجتماع قيادات "المصري الديمقراطي" بالأعضاء الجدد

التقى فريد زهران؛ رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والمهندس باسم كامل؛ الأمين العام للحزب، مساء اليوم الثلاثاء، بعدد من الأعضاء الجدد المنضمين لأمانة الجيزة بالحزب.

حيث التقى زهران بالدكتورمجدي الدالي؛ استشاري الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المتوطنة بكلية طب القصر العيني، والمهندس علاء الدين محمد علي؛ نائب رئيس الاتحاد النوعي للجمعيات التابعة للشركة القابضه للمياة، والمحامون؛ محمود سويلم، وعمر الطباخ وباسل هلال.

حضر اللقاء النائب ايهاب منصور؛ رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، عصام رجب عطيه؛ أمين التنظيم بمحافظة الجيزة، المستشار محمد هلال؛ الأمين المساعد للمحافظة، والاعلامي عبدالراضي الزناتي؛ أمين الاعلام بالمحافظة.

تناول اللقاء الحديث عن الحزب ومبادئه وأفكاره، واستعراض أهم المواقف والمحطات التي مر بها منذ نشأته حتى الآن، ورؤيته للأزمة الاقتصادية الحالية وأهم الاوراق التي قدمها للحوار الوطني، وبيان الحزب الاخير بخصوص موقفه من الانتخابات الرئاسية.

وأكد الأعضاء الجدد سعادتهم بالانضمام للحزب وحرصهم على العمل على الأرض ودعم الحزب بالخبرات كل في مجاله.