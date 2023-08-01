تعرف على خطوات التقديم وشروط القبول في كلية الشرطة 2023

يرغب الكثير من الطلاب في الالتحاق بكلية الشرطة، فإن كنت أحد هؤلاء إليك خطوات التقديم في كلية الشرطة 2023.

يمكن التقديم من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية فيما بدأت أكاديمية الشرطة في تلقي طلبات الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة، من الحاصلين على الثانوية العامة 2023 فما هى خطوات وشروط التقديم في كلية الشرطة 2023 في مصر أون لاين؟ ومتى آخر موعد للتقديم؟.

ويمكن الدخول على رابط التقديم من خلال التسجيل على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الداخلية، واتباع الخطوات التالية:

الدخول على البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية.

اختر الخدمات الإلكترونية.

ثم قم بالضغط على الالتحاق بأكاديمة الشرطة

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وأخيرا اضغط على التقديم لكلية الشرطة.

ووافق وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، على قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي 2023 – 2024 من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها، والثانوية الأزهرية بحد أدنى مجموع 65% للعام الحالي أو العام الماضي، والحاصلين على ليسانس الحقوق، وبكالوريوس التربية الرياضية، بحد أدنى تقدير مقبول، والمؤهلات الجامعية التي تمثل احتياجًا في قطاعات وزارة الداخلية بتقدير جيد.

تم فتح باب القبول لحاملي شهادة الثانوية العامة في عام 2022 ابتداء من 18 يوليو وحتى 10 اغسطس المقبل، أما فيما يتعلق بحاملي شهادة الثانوية 2023 وطلبة الدور الثاني، وحاملي شهادة الثانوية العامة من الخارج والدبلومات الأجنبية، ومدارس المتفوقين، فسيتم فتح باب القبول لهم بدءا من 1 أغسطس الاري وحتى 31 اغسطس من نفس الشهر، مع مراعاة قيام وحاملي شهادة الثانوية العامة من الخارج والدبلومات الأجنبية، ومدارس المتفوقين، تقديم أصل شهادة المعادلة الصادرة عن مكتب تنسيق القبول بالجامعات المصرية.

والتقديم لحاملي درجة الليسانس من كلية الحقوق ذكور وإناث لعام 2023، سيبدأ من أول أغسطس وحتى 14 سبتمبر المقبل سيكون التقديم للالتحاق للجميع من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت.

وفيما يتعلق بشروط الالتحاق، بالنسبة للحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها والثانوية الأزهرية، أوضح رئيس أكاديمية الشرطة أنه لابد أن يكون مصري الجنسية ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحريات في جريمة مخلة للشرف أو الأمانة، بالإضافة إلى ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، وأن يكون مستوفيا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن.

وأضاف اللواء دكتور أبوالمكارم أن المتقدم يجب ألا يقل طول قامته عن 170 سم، وألا يزيد سنه في أول أكتوبر القادم على 22 سنة ميلادية، فضلا عن ضرورة استكماله شروط اللياقة الصحية والنفسية، وأن يجتاز بنجاح الكشف الطبي المتقدم، واختبارات اللياقة البدنية المقررة، وألا يكون متزوجا أثناء قيده بالأكاديمية.

وفيما يتعلق بالحاصلين على المؤهلات الجامعية، يجب ألا يقل طول القامة عن 165 سم للذكور، و170 سم للإناث، وألا تقل درجة الإبصار عن النصف في كل من العينين، ويصرح الكشف بنظارة، وألا يحصل المتقدم على نسبة أقل من 40% من مجموع الدرجات المقررة لاختبار اللياقة البدنية، وأن يجتاز بنجاح الكشف الطبي المتقدم الذي تجريه اللجنة الطبية المختصة، وألا يكون قد مضى على حصوله على المؤهل الجامعي أكثر من عامين ميلاديين، وألا يزيد السن وقت التقدم للالتحاق بالقسم على 28 عاما للحاصلين على البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما، و30 سنة للحاصلين على درجة الماجستير و35 سنة للدكتوراه أو ما يعادلها.

ولفت اللواء دكتور أبوالمكارم إلى أن مراحل التقديم للأكاديمية تمر عبر عدة مراحل، حيث يخضع الطالب للاختبارات "المقاس – القوام – الطبي والنفسي – الرياضي – القدرات – السمات الشخصية – الهيئة – الكشف الطبي المتقدم"، ويخضع الطالب لاختبار مقاس الطول، فضلًا عن اختبار القوام "الوزن المثالي = طول الطالب – 90"، ثم الكشف الطبي بمعرفة قطاع الخدمات الطبية "العظام – الرمد – الباطنة – الجراحة – الأسنان -... إلخ".

وأوضح أن الطالب يخضع للاختبار النفسي بمعرفة اللجان المختصة بقطاع الخدمات الطبية (يشرف عليه أطباء نفسيون)، كما يخضع للاختبار الرياضي "اجتياز قفزة الثقة وبعض الاختبارات المهارية كالجري والوثب والبطن والعقلة، والسباحة"، واختبار القدرات الذي يشمل مجموعة من المعلومات العامة:" ثقافية – تاريخية – اجتماعية – أمنية"، ثم اختبار السمات لقياس الشخصية وتوافر السمات المطلوبة فى طالب الكلية، بينما يخضع الطالب لكشف الهيئة، عن طريق مناظرة الطلبة والتيقن من توافر الشروط المطلوبة وترتيب الطلاب حسب المجموع؛ وذلك قبل أن يخضع للكشف الطبي المتقدم، وهو عبارة عن مجموعة من الكشوف المتقدمة (رسم مخ – مقياس سمع – موجات صوتية بطن - موجات صوتية قلب – معمل "تحاليل مخدرات وفيروسات".

وأضاف أنه تم توفير عدة تيسيرات للمتقدمين بأكاديمية الشرطة، من بينها إعلان نتائج وتحديد مواعيد الاختبارات عبر موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت دون تحميلهم مشقة السفر للوقوف على النتائج، وتوفير منافذ للتصوير الفوتوغرافي الفوري، وصحيفة الحالة الجنائية والطوابع، وتوفير لجنتين للاستعلام والرد على أي استفسارات للطلبة، فضلا عن طباعة كتيب يحتوي على جميع الخطوات لكيفية التقديم، وتوفير خط تليفوني مباشر، لتلقي أي استفسارات من الطلبة وأسرهم عن شروط أو إجراءات أو أوراق الالتحاق بكلية الشرطة على رقم (0224109102).