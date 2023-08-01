وفاة الطفلة فريدة عثمان حفيدة وزير الاتصالات الأسبق هاني محمود

الثلاثاء 01/أغسطس/2023 - 11:14 م

توفيت الطفلة فريدة عثمان، حفيدة هاني محمود وزير الاتصالات الأسبق ومستشار رئيس الوزراء، في أحد مستشفيات القاهرة، إثر تعرضها لحادث أليم على طريق الساحل الشمالي في 19 من يوليو الماضي.

وكتب المهندس هاني محمود، على حسابه الشخصي على موقع فيسبوك:" البقاء لله نفذت إرادة الله واسترد الله وديعته، حفيدتي وقرة عيني فريدة أحمد عثمان".

وتقام صلاة الجنازة غدا الأربعاء بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطه بالشيخ زايد.

وتتقدم أسرة تحرير “البوابة نيوز”، بخالص العزاء للمهندس هاني محمود في وفاة حفيدته، داعين المولى عز وجل أن يرحمها ويسكنها فسيح جناته ويلهمهم الصبر والسلوان.