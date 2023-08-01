لبنى عبد العزيز لـ"البوابة نيوز": فيلم أنا حرة كان على قوائم الأعمال الممنوعة فى عهد الإخوان

كشفت الفنانة القديرة لبنى عبد العزيز أن فيلم أنا حرة كان على قوائم الأعمال الفنية الممنوعه فى عهد حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

وقالت لبنى عبد العزيز فى تصريحات خاصة ل "البوابة نيوز" وقت الإخوان سمعت انهم هيلموا الأعمال الفنيه اللى فيها عرى وحاجات كده ومش هتبقى موجوده، قولت الحمدلله إن أنا عمرى ما عملت أعمال كده، وبعدها نشر جورنال الأهرام قائمه ب ١٥٠ عمل الإخوان عايزين يشيلوها من قائمة الأفلام اللى تتعرض، ولقيت فيلم أنا حره اول فيلم



وأضافت "الفيلم لما نزل تعب عائلات كتير، لدرجة انى سمعت كان فى واحد أردنى بيمنع أولاده تشوف الفيلم، ولسه بشوف إن فى ناس مش عايزه المرأة تستقل ذهنياً، وإنها تفضل تفكر من خلال الرجل، أب، أخ أو زوج، وده ضد شخصيتى تماماً أنا بابا مربينا إن البنت زى الولد، وانا كنت برفض بعض التقاليد المجتمعية، الولاد يركبوا عجل والبنات لا، الولاد يتعلموا السواقه والبنات لا، كنت دايما ثائرة ومتمردة على الموضوع ده، عشان كده حسيت إن أنا حره فتح الباب شويه صغيره فى وقت عرضه، لكن للأسف سافرت رجعت لقيته مقفول بالضبة والمفتاح" .

واختتمت لبنى عبد العزيز "الإخوان أثروا جدا على المرأة وقت حكمهم، على التفكير بشكل خطير وكبير، لكن الحمد لله بدأنا نرجع تانى وفخورة حالياً للمرتبة اللى وصلت ليها المرأة المصرية فى ظل حكم الرئيس السيسى، والحمد لله حاليا حريتنا مضمونه، والرئيس السيسى أنقذ مصر و استجاب لإرادة الشعب واحنا اللى طالبناه بالنزول".