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الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

دونيتسك: مقتل شخصين جراء القصف الأوكراني على مدينة ياسينوفاتايا

القوات الروسية
القوات الروسية
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أعلنت السلطات المحلية في مدينة ياسينوفاتايا بإقليم "دونيتسك" شرق أوكرانيا الذي أعلنته جماعات انفصالية جمهورية لا تعترف بها سوى روسيا، عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين بجروح جراء القصف الأوكراني.

وكتب رئيس إدارة المدينة دميتري شيفتشينكو -في حسابه على موقع "تليجرام" حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء- أن "عملية قصف جديدة لياسينوفاتايا أودت بحياة شخصين مدنيين، وأصيب شخصان آخران بجروح".

وفي وقت سابق، كانت سلطات "دونيتسك" قد أعلنت عن تعرض حافلة للقصف بقذائف عنقودية من قبل القوات الأوكرانية، أثناء رحلة كانت تقوم بها من مدينة ماكييفكا إلى ياسينوفاتايا، ما أسفر عن تعليق حركة المرور على هذا الطريق.

دونيتسك أوكرانيا روسيا