عظم شهيدك.. المقدم عماد الركايبي ضحى بحياته لإنقاذ البابا تواضروس

تستعرض البوابة نيوز سلسة حلقات تنشر فيها قضايا أحداث الدم واستعراض جماعة الإخوان الإرهابية للقوة ونشر الفوضي وممارسة الإرهاب والتطرف والتحريض علي القتل والدعوات التخريبية لهدم مؤسسات الدولة من قبل قيادات الجماعة الإرهابية .

كما نستعرض أهم شهداء الواجب الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن من قوات الجيش والشرطة والذين طالتهم يد الغدر والخسة من الجماعة الإرهابية، في مشهد لا يدع مجالا للشك في تلوث أيدي هؤلاء المجرمين بدماء أبطالنا الشهداء الذكية

حلقة اليوم للبطل الشهيد المقدم عماد الركايبي

من هو الشهيد المقدم عماد الركايبي؟

عماد الركايبي من مواليد عام 1980 وكان يبلغ من العمر 37 سنة من مواليد قرية العطف بالمحمودية بمحافظة البحيرة، وكان متزوج ولديه ولدين وبنت هي الأكبر، وكان كثير الحديث عن نيل الشهادة بين زملائه.

بطل شجاع

الرائد عماد محمد لطفى عبد المنعم الركايبى ابن محافظة البحيرة أول وأشهر شهيد لهذه الأحداث التى وقعت يوم 9 أبريل سنة 2017 هو يوم استشهاده أثناء قيامه بخدمة تأمين الاحتفال بأحد السعف بالكنيسة المرقسية بمنطقة محطة الرمل بالإسكندرية

حيث استشهد بعد أن تصدى لإرهابى انتحاري حاول تفجير نفسه وسط المصلين داخل الكنيسة، وضحى الركايبى بروحه وأنهى كارثة كبرى بالكنيسة ومحيطها وأنقذ بشجاعته المئات من أقباط وأهالي الإسكندرية من كارثة حقيقية.



لحظة استشهادة

بدأت قصة الشهيد "الركايبى" عندما لمح أحد الأشخاص تبدو عليه مظاهر الارتباك يحاول الدخول مسرعا إلى الكنيسة، فاستوقفه عماد ورفاقه عند بوابة الكنيسة طالبين تفتيشه لكنه حاول الدخول عنوة فطارده وتمت محاصرته، وعندما حاول الهروب إلى داخل الكنيسة لتفجير نفسه بها تصدى له بجسده ومنع وقوع كارثة تفجير الكنيسة المتواجد بها البابا تواضروس مما أسفر عن استشهاده في الحال.

صفات الشهيد

كان "الركايبي" معروفا بين زملائه بالتفوق الدراسي والعملي وكان الأول على دفعته 2001 بكلية الشرطة والأول فى الشهادة وعمل عماد الركايبى بالإسكندرية وتدرج حتى وصل رئيس وحدة تنفيذ الأحكام بالعطارين ورئيس قوة تأمين الكنيسة المرقسية.

وطالب اللواء أركان حرب لطفى الركايبى والد الشهيد عماد الركايبى رئيس وحدة تنفيذ الأحكام بقسم العطارين بالإسكندرية، والذى استشهد فى الحادث الإرهابى القضاء نهائيا على الإرهاب ودحره مهما كانت التضحيات للحفاظ على أمن واستقرار الوطن والاستعجال فى تنفيذ المحاكمات العادلة للقيادات الإرهابية المتواجدة فى السجون لأنها حتى الآن لها يد فى كل العمليات الإرهابية التى تحدث بمصر.

وكان أفراد الخدمة الأمنية المعينة لتأمين الكنيسة المرقسية بمنطقة الرمل بالإسكندرية، قد تعاملوا مع محاولة اقتحام أحد العناصر الإرهابية للكنيسة وتفجيرها بواسطة حزام ناسف وذلك حال تواجد قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية داخلها، لترأس الصلوات والذى لم يصب بسوء وأنه حال ضبط القوات الإرهابي قام بتفجير نفسه بأفراد الخدمة الأمنية المعينة خارج الكنيسة، ما أسفر عن استشهاد 11 شخصا بينهم الرائد عماد الركايبى وأسماء أحمد إبراهيم الخرادلى عريف شرطة وإصابة 40 تم نقلهم إلى مستشفى القوات المسلحة والأميرى الجامعى والشرطة لاتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة تجاههم.

جنازة عسكرية مهيبة

شارك الآلاف من أهالى محافظة البحيرة فى تشييع جثمان الشهيد الرائد عماد الركايبى من مسقط رأسه بقرية العطف بمركز المحمودية فى جنازة عسكرية مهيبة تقدم صفوفها اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة واللواء محمد خريصة رئيس المباحث واللواء السيد سعيد سكرتير عام مساعد محافظة البحيرة والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية والدينية وسط هتافات منددة بالإرهاب ومطالب بالقصاص لحق الشهداء.