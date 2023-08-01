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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش اللبناني: القبض على سوري لانتمائه إلى تنظيم إرهابي ومبايعة (داعش)

الجيش اللبناني
الجيش اللبناني
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أعلن الجيش اللبناني إلقاء القبض على مواطن سوري لانتمائه لتنظيم إرهابي ومبايعته تنظيم (داعش) الإرهابي.

وأكد الجيش اللبناني -في بيان اليوم الثلاثاء- أن دورية من مديرية المخابرات ألقت القبض على مواطن سوري لمبايعته تنظيم (داعش) ومشاركته في القتال ضد الجيش أثناء معركة عرسال والاعتداء على أحد الحواجز العسكرية، بالإضافة إلى تقديم الدعم للمجموعات الإرهابية المسلحة في قتالها ضد الجيش ومحاولتها السيطرة على بلدة عرسال في العام 2014.

وأضاف الجيش اللبناني أن المتهم التحق بدورات عسكرية ودينية وشارك في مهمات أمنية لصالح التنظيمات الإرهابية.

داعش الجيش اللبناني التنظيمات الإرهابية