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الأربعاء 02 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النيابة تطلب التحريات حول العثور على جثة شخص داخل شقته ببولاق الدكرور

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقاتها حول العثور علي جثة شخص متوفى داخل شقته في بولاق الدكرور، بحالة تعفن، وقد أمرت النيابة بتشريح الجثة لبيان السبب الرئسيي وراء ذلك، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابساتها، وكذلك التصريح بالدفن عقب الإنتهاء من ذلك، واستدعاء أسرة المتوفي لسؤالهم حول تفاصيل الحادث.

كان بلاغ قد ورد لضباط مباحث قسم بولاق الدكرور من غرفة النجدة، يؤكد العثور علي جثة شخص متوفى داخل شقته، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة م م م، ولا توجد به أي إصابات ظاهرة، وفي حالة تعفن.

وجاري عمل التحريات اللازمة لكشف ملابسات الحادث وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

أجهزة الأمن المحضر اللازم العثور على جث العثور على جثة شخص