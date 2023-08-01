دبلوماسي روسي: الولايات المتحدة بدأت رئاستها لمجلس الأمن الدولي "بشكل سيئ"

قال النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة حاولت فرض إرادتها على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بدلًا من السعي للحصول على موقف منسق، ومن ثم بدأت رئاستها "بشكل سئ".

وتعليقًا على رفض روسيا دعم برنامج العمل لشهر أغسطس الذي اقترحته الولايات المتحدة، قال الدبلوماسي: "للأسف، يبدأ زملاؤنا الأمريكيون رئاستهم بشكل سئ"، بحسب وكالة "تاس".

وأضاف بوليانسكي: "لقد أصيب الجميع بخيبة أمل (بسبب الافتقار إلى الوحدة في برنامج العمل). كما شعرنا بخيبة أمل لأننا لم نتوقع أبدًا أن يضع زملاؤنا الأمريكيون مصالحهم الوطنية أولًا، وليس مصالح مجلس الأمن الدولي".

وتتناوب الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي على رئاسة المجلس لمدة شهر. في 1 أغسطس، تولت الولايات المتحدة المسؤوليات لكنها فشلت في الحصول على إجماع حول برنامج العمل المقترح لشهر أغسطس.