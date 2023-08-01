بقيادة طارق العشري.. الاتحاد السكندري يعتمد الجهاز الفني للموسم الجديد

اعتمد مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى، تشكيل الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق الأول لكرة القدم للموسم الرياضي 2023 - 2024 بقيادة الكابتن طارق العشرى.
وجاء تشكيل الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري كالآتي:-
الكابتن طارق العشرى _ مدير فني
الكابتن محمود عطا _ مدرب عام
الكابتن أحمد العشرى _ مساعد مدرب
الكابتن أيمن بسيونى _ مدرب حراس مرمى
. دكتور عبد الحليم كامل _ مخطط أحمال
دكتور عمر عبد الرحمن _ محلل أداء
الكابتن إيهاب جابر _ مدير شئون لاعبين
الكابتن سمير محجوب _ مدير إدارى
الكابتن يحيى فضل _ إدارى
الدكتور عمرو الأشلم _ طبيب
الدكتور محمد عبد الفتاح _ أخصائى تأهيل وإصابات.
إسلام السيد ( مدلك ) _ محمد حسن ( مدلك ) _ محمد حسنين ( مدلك ).