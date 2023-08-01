الولايات المتحدة وكندا تبحثان مزيدًا من الدعم لأوكرانيا

ناقش وزير الدفاع الكندي المعين حديثًا بيل بلير، ونظيره الأمريكي لويد أوستن، المزيد من الدعم لأوكرانيا.

وقال بلير - في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الثلاثاء -: "الولايات المتحدة هي أقرب صديق وحليف لنا - واليوم، تحدثت مع وزير الدفاع الأمريكي لويد ج. أوستن الثالث وناقشنا عملنا لتحديث قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية ودعم أوكرانيا والوقوف مع حلفائنا في الناتو وتعزيز تعزيز منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة وشاملة".

يذكر أن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، قام بتعديل وزاري في حكومته الأسبوع الماضي، حيث عين بلير وزيرًا للدفاع الوطني.

جدير بالذكر أن قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية هي منظمة مشتركة بين الولايات المتحدة وكندا توفر الإنذار الفضائي والسيادة الجوية والحماية لكندا والولايات المتحدة.