اجتماع تعليم شمال سيناء لترشيد استهلاك الكهرباء بمدارس المحافظة

عقد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم الفني بشمال سيناء اجتماعا مع مديري العموم في إطار خطة الدولة تخفيف أحمال الكهرباء والطاقة تزامنا مع الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة.

وأعلن مجلس الوزراء عن خطة تخفيف أحمال كهرباء التي سيتم تنفيذها بدءا من يوم الأحد ٦/٨/٢٠٢٣ في كافة المحافظات بالتنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول وسوف تعمل كافة الجهات بالإجراءات التي أعلن عنها ولو استمرت درجات الحرارة المرتفعة في اسبوع او اثنين من أغسطس فسوف تستمر هذه الإجراءات وسيعلن ذلك في حينه

ووجه وكيل التعليم تعليمات تتضمن اتخاذ اللازم نحو تطبيق نظام العمل من المنزل فهو يوم عمل رسمي من المنزل وذلك من يوم الاحد من كل اسبوع مع اتخاذ الإجراءات التي تتضمن انتظام العمل وسهولة التواصل مع العاملين واستعدادهم اذا اقتضت الحاجة للعمل ويسجل ذلك في سجل الحضور والانصراف فهو يوم عمل من المنزل بقرار رئيس مجلس الوزراء والتأكيد على فصل التيار الكهربائي في جميع المدارس وترشيد الاستخدام في الغرف الإدارية الى أقل قدر ممكن في الفترة الصباحية وفصل التيار الكهربائي عن كافة الغرف الفترة المسائية بالمدارس والدواوين عدا غرف حارس الأمن وغرف (lT) أول التي لها تعليمات تشغيل كاميرات مراقبه او اي شيء من هذا الشأن والقاعات المتخصصة التي تحتوي على اجهزه تكييف وهناك ضرورة ملحة لتشغيلها يتم ضبط الحرارة على 25 فقط وفقا لتعليمات مجلس الوزراء.