أسقطت قوات الدفاع الجوي الروسية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر في منطقة خيرسون، طائرة هليكوبتر أوكرانية.

وقال متحدث باسم خدمات الطوارئ الروسية، في بيان نقلته وكالة /تاس/ الروسية اليوم الثلاثاء،: "أسقطت وحدات الدفاع الجوي الروسية مروحية من طراز Mi-24 للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مستوطنة ميخائيلوفكا على الضفة اليمنى لدنيبر في منطقة خيرسون".

ووفقًا لتقارير سابقة، فقد دمرت القوات الروسية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية زورقين يقلان عشرة جنود أوكرانيين بالقرب من جزيرتي بروسيريتسكي ودامانسكي، بالإضافة إلى تدمير نظام إطلاق الصواريخ المتعدد IRIS-T الألماني الصنع.

كما اعترضت القوات الروسية قذيفتي هاون أوكرانيتين عيار 129 ملم بالقرب من مستوطنة سادوفوي في منطقة خيرسون وموقعين للقوات الأوكرانية بالقرب من قريتي زمييفكا وميخائيلوفكا في منطقة كاخوفكا.