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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

استشهاد منفذ إطلاق النار في مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق القدس

إطلاق النار في مستوطنة
إطلاق النار في مستوطنة "معاليه أدوميم"
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استشهد منفذ عملية إطلاق النار في مستوطنة "معاليه أدوميم" شرقي القدس، وذلك بحسب ما أعلنت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية".

وأصيب 5 مستوطنين إسرائيليين بجروح، اليوم الثلاثاء، جراء تعرضهم لإطلاق نار قرب المجمع التجاري بمستوطنة معاليه أدوميم المقامة على أراضي بلدتي العيزرية وأبوديس شرق القدس المحتلة، فيما استشهد منفذ العملية.

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي ارتفاع عدد المصابين في عملية إطلاق النار بمستوطنة "معاليه أدوميم" إلى خمسة أشخاص بينهم مصاب في حالة خطيرة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن منفذ العملية استخدم بندقية من طراز "M16"، دون أن تكشف عن المزيد من التفاصيل، فيما ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن عناصر من الشرطة ومستوطنين أطلقوا النار على المنفذ ما أدى إلى مقتله.

معاليه أدوميم المجمع التجاري بمستوطنة معاليه أدوميم القدس المحتلة