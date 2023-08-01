شاهد.. احتفالات أنصار مصطفى كامل بعد إعلان نتائج انتخابات الموسيقيين

رصدت عدسة البوابة نيوز فعاليات إعلان نتائج انتخابات نقابة المهن الموسيقية مساء اليوم الثلاثاء بحضور نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، وسط احتفالات عدد من الحاضرين في انتخابات النقابة.

بدأت صباح اليوم الثلاثاء، عملية التصويت في انتخابات نقابة المهن الموسيقية، بمقر نادي المهن التمثيلية بالبحر الأعظم بمحافظة الجيزة. وحرص عدد من الموسيقيين والمطربين على حضور التصويت، من بينهم الفنان سعد الصغير، والفنان عصام كاريكا، والفنان طارق الشيخ،

وحرص الفنان مصطفى كامل النقيب العام للموسيقيين على الاجتماع بكل المرشحين، قبل بدء عملية التصويت وأقسم الجميع على رعاية مصالح الموسيقيين والحفاظ على أموال النقابة.