محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية

اعتمد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2022، بنسبة نجاح بلغت 100% من المتقدمين للامتحانات.

وأكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء أن عدد الطلبة المتقدمين لامتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية بلغ 1629 طالبًا وطالبة، حضر منهم 1417 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 1417 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة.

حضر اعتماد النتيجة كل من خالد أبوسلمة، مدير التعليم الإعدادي، إيهاب الخليلي، مدير إدارة التعليم الابتدائي، عادل يحيى محمد، رئيس لجنة النظام والمراقبة.